Se sei residente in Regione Lombardia ed hai meno di 30 anni questa è l'occasione formativa che fa per te! Formazione qualificata, tirocinio, lavoro! Scopri di più!

Durata del percorso formativo: 1000 ore di cui 450 di tirocinio

Sede corso, per informazioni e iscrizioni: A.F.P. Patronato San Vincenzo, piazza Vittorio Veneto 2, Endine Gaiano (Bg).

Tel. 035.827513- ifts@afppatronatosv.org - www.afppatronatosv.org



DESCRIZIONE DEL PROFILO

Il Tecnico per la progettazione e la prototipazione 4.0 nel sistema casa legno prende in carico il progetto esecutivo dell’edificio in legno ed è in grado di industrializzarne la produzione di tutte le sue componenti e di realizzare prototipi e oggetti finiti. Segue tutti gli aspetti progettuali e realizzativi, coordinandosi con gli operai specializzati e gli eventuali fornitori. Conosce bene materiali, tecnologie e processi produttivi e possiede solide basi di disegno tecnico industriale.

Il Tecnico per la progettazione e la prototipazione 4.0 nel sistema casa in legno sarà in grado di:

• interpretare ed analizzare la proposta del progettista, valutandone la coerenza tecnica;

• realizzare tavole tecniche e abachi necessari per la realizzazione degli elementi costruttivi, anche

attraverso l’uso di software di modellazione;

• utilizzare software e macchinari per la prototipazione;

• organizzare e gestire la produzione degli elementi costruttivi utilizzando sistemi di produzione tradizionale e innovativi come additive manufacturing e sistemi basati su controllo remoto;



COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA

Il Tecnico lavora in imprese artigiane, aziende di piccole e medie dimensioni della filiera legno-arredamento che si distinguono per innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Nello specifico la figura professionale presa in considerazione lavora tra l’ufficio tecnico e il reparto produttivo, dove si trovano i macchinari a controllo numerico. Si rapporta con progettisti (ingegneri, architetti, designer), che in genere sono esterni all'impresa, l'area della produzione, i fornitori, l'ufficio commerciale e il servizio post-vendita.



DESTINATARI

◦ Residenti o domiciliati in Lombardia

◦ fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso;

◦ in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

▪ diploma di istruzione secondaria superiore;

▪ diploma professionale di Tecnico (IeFP);

▪ ammissione al quinto anno dei percorsi liceali;

◦ in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), che deve essere effettuata online

accedendo al portale MYANPAL. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ente organizzatore;

◦ al momento dell’iscrizione al corso sarà necessario stipulare, presso l’ente organizzatore, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).