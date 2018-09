Corso gratuito per diventare addetto accoglienza e ricevimento in hotel

Aperte le iscrizioni per partecipare al corso gratuito organizzato dall'EBTT e finanziato dalla Regione Toscana

Il turismo è un settore importante nell'economia della Regione Toscana e il settore alberghiero, in modo particolare il settore alberghiero della provincia di Firenze. Per lavorare in hotel servono competenze specifiche, la conoscenza di gestionali e una buona dimestichezza con le lingue straniere.

Per acquisire queste importanti competenze l'EBTT ha organizzato un corso gratuito per diventare "addetto al servizio di accoglienza, all'acquisizione prenotazioni, gestione reclami ed espletamento dell'attività di segreteria amministrativa" grazie al contibuto della Regione Toscana ed il finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Il corso prevede una durata di 900 ore di cui 320 di stage in importanti aziende turistiche di Firenze e ha come obiettivo l'occupabilità dei partecipanti (massimo 12).

Sono previste lezioni di inglese, tedesco, conoscenza del territorio, lo studio di gestionali, tecniche di acquisizione e gestione del cliente e altri importanti temi necessari per lavorare in un hotel.

Per partecipare la corso è necessario essere inoccupato o disoccupato regolarmente iscritto al Centro dell'Impiego.



Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2018, il corso di terrà a Firenze presso la sede dell'EBTT in Via Arrigo da Settimello 5/7 da ottobre 2018 a maggio 2019.