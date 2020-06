Corso telematico (online) di Formazione in Scrittura Creativa a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli, diretto dal prof. Roberto Pasanisi: iscrizioni aperte

LESC - Laboratorio Elettronico di Scrittura Creativa CORSO TELEMATICO DI FORMAZIONE IN SCRITTURA CREATIVA a cura delle Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (ICI EDIZIONI) e della rivista "Nuove Lettere" posta elettronica lesc@istitalianodicultura.org DOPO L’ACQUISIZIONE DEL TITOLO, L’ISTITUTO VEICOLERÀ NEL MONDO DELLA LETTERATURA, DELL’EDITORIA E DEL GIORNALISMO I DIPLOMATI DEL CORSO DI FORMAZIONE.

LESC - Laboratorio Elettronico di Scrittura Creativa

CORSO TELEMATICO DI FORMAZIONE IN SCRITTURA CREATIVA

a cura delle Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (ICI EDIZIONI) e della rivista "Nuove Lettere"

posta elettronica lesc@istitalianodicultura.org

COMITATO SCIENTIFICO E DOCENTI Constantin Frosin (Lingua e Letteratura francese, Università “Danubius”, Galati; scrittore), Antonio Illiano (professore emerito, Lingua e Letteratura italiana, University of North Carolina at Chapel Hill), Roberto Pasanisi (direttore dei Dipartimenti, Capo Ufficio Stampa e docente, Polo Universitario “Principe di Napoli”; direttore, Istituto Italiano di Cultura di Napoli; direttore, “Nuove Lettere”; scrittore; psicologo clinico pscioterapeuta), Mario Susko (Letteratura americana, State University of New York, Nassau; scrittore), Násos Vaghenás (Teoria e critica letteraria, Università di Atene; scrittore), Nguyen Van Hoan (già Letteratura italiana e Letteratura vietnamita, Università di Hanoi)



Il Corso, pur essendo aperto a tutti, fornisce una formazione completa e professionale in tutti i campi della Scrittura creativa, sia a livello teorico che pratico, anche attraverso un’ampia mèsse di esercitazioni, CON L’INTENTO SPECIFICO DI FAVORIRE UN INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.

Alla fine dell’anno di Corso viene rilasciato un Diploma di Scrittura Creativa, dopo il superamento di un Esame finale, a tre livelli: di Base: DSC1; Intermedio: DSC2; Avanzato: DSC3.

Il programma è articolato in 8 moduli autonomi, il primo dei quali è introduttivo dell’intero Corso: Teoria e prassi della Scrittura creativa; La narrativa; La poesia; La Scrittura scientifica; La Scrittura giornalistica; Il lavoro redazionale; Il lavoro editoriale; La lettura.

I docenti sono professori universitari di letteratura, psicologi, scrittori e giornalisti.

Costo: una quota associativa di euro 700 all'anno tutto compreso

Durata: un anno accademico per ciascun livello (1000 ore; 60 CFU)

LIVELLI: DI BASE: DSC1; INTERMEDIO: DSC2; AVANZATO: DSC3

Docenti: il Comitato scientifico dell'Istituto

TITOLO CONFERITO: DIPLOMA DI SCRITTURA CREATIVA (DSC) DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NAPOLI (dopo il superamento di un esame finale)

Modalità dell'iscrizione: scheda d'iscrizione compilata per posta elettronica e cartacea e versamento postale o bonifico bancario sul conto corrente postale e bancario n. 22663801 intestato a: Istituto Italiano di Cultura di Napoli — Codice IBAN: IT52E0760103400000022663801; titolare: Istituto Italiano di Cultura di Napoli (presso Poste Italiane) o versamento tramite Paypal all’indirizzo amministrazione@istitalianodicultura.org (con causale LESC)

informazioni (information): LESC@istitalianodicultura.org – tel. 081 / 546 16 62 – tel. mobile 339 / 285 82 43 – fax 081 / 220 30 22



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NAPOLI (ICI)

L’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (ICI) pubblica la rivista internazionale di poesia e letteratura “Nuove Lettere”, la sua versione telematica “Nuove Lettere Elettroniche” (NLE) e, nell’àmbito delle ICI Edizioni, cinque collane editoriali (di poesia, di narrativa e di saggistica); organizza il Premio Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove Lettere” ed un Corso di formazione in Scrittura Creativa, in sede (CSC) ed A Distanza (LESC). Comprende tre settori: il CISAT (Centro Italiano Studî Arte-Terapia), che svolge attività di psicoterapia, di ricerca, di didattica e di Formazione nel campo dell’Arte-Terapia e della psicologia in genere, anche A Distanza (FAD), ed organizza annualmente un Convegno internazionale interdisciplinare; il Libero Istituto Universitario Per Stranieri “Francesco De Sanctis” (LIUPS), con Corsi anche A Distanza (LIUPS-AD); e la Scuola di Politica “Guido Dorso”, che pubblica la rivista telematica “Politiké”.



L’ICI, talvolta in collaborazione con altri enti culturali, organizza per tutto il corso dell’anno, nell’àmbito del proprio anno accademico, una continuativa ed altamente qualitativa attività culturale, esplicantesi in una serie di convegni, conferenze, incontri, lezioni, presentazioni e tavole rotonde, su tematiche culturali e politologiche.



COMITATO SCIENTIFICO: Constantin Frosin (Lingua e Letteratura francese, Università “Danubius”, Galati; scrittore), Antonio Illiano (professor emeritus, Lingua e Letteratura italiana, University of North Carolina at Chapel Hill), Roberto Pasanisi (direttore dei Dipartimenti, Capo Ufficio Stampa e docente, Polo Universitario “Principe di Napoli”; direttore, Istituto Italiano di Cultura di Napoli; direttore, “Nuove Lettere”; scrittore; psicologo clinico psicoterapeuta), Mario Susko (Letteratura americana, State University of New York, Nassau; scrittore), Násos Vaghenás (Teoria e critica letteraria, Università di Atene; scrittore), Nguyen Van Hoan (Letteratura italiana e Letteratura vietnamita, Università di Hanoi).







L E S C

Istituto Italiano di Cultura di Napoli

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO



PARTE I: LETTERATURA, SCRITTURA CREATIVA E SOCIETÀ

I. L’ ‘uomo-massa’ e la ‘morte della bellezza’: la coscienza dell’Occidente alle soglie del nulla

II. Il poeta tra le rovine. Fra ‘civiltà di massa’ e ‘morte dei valori’ una via oltre la modernità

III. «La ragione è diventata irrazionale e stupida»: ‘falsa soggettività’, ‘industria culturale’ e totalitarismo «al culmine del processo di razionalizzazione»

IV. Gli inferi e il paradiso: la ‘diversità dell’artista’ e la ‘morte dell’amore’ nella volgarità del mondo moderno

V. Pasolini e gli Scritti Corsari

VI. «Come polli d’allevamento». Repressione barbarie in Italia: «spirito della televisione» e «nuovo fascismo»,

VII. «Benché ‘l parlar sia indarno». I sacri valori della cultura, della libertà e della giustizia nell’ ‘Italia senza qualità’

VIII. «Ahi serva Italia...». Clientelismo, corruzione, corporativismo e degrado culturale nell’Italia dei begolardi

IX. Il sogno mancato: «sviluppo senza progresso», «laicizzazione ebete» e ‘gestione dell’esistente’. La II Repubblica che non è nata

X. Il tempo dei giusti e degli onesti: dall’ ‘orrendo banchetto’ al ‘sacco del lucroso bottino’; dalla ‘rivoluzione morbida’ alla ‘primavera italiana’

XI. Il ‘folle scialo’. L’Italia allo sbando, la ‘falsa soggettività’, l’industria culturale



PARTE II: LETTERATURA, SCRITTURA CREATIVA E PSICOLOGIA

XII. La forma della bellezza: la genesi della poesia di Mallarmé come specimen della lirica moderna

XIII. Per una nuova scienza: teoria della Metroanalisi

XIV. La ‘ripetizione creativa’

XV. La ‘ripetizione onirica’: la rima del Poema Paradisiaco fra Psicoanalisi e Metricologia

XVI. Il ‘significante onirico’: appunti per una Metroanalisi

XVII. Alla Nutrice: Metroanalisi d’una lirica ‘paradisiaca’

XVIII. Hortus conclusus: altra Metroanalisi d’una lirica `paradisiaca’



PARTE III: LETTERATURA, SCRITTURA CREATIVA E POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA

XIX. Giorgio Caproni: l’assoluto e le cose

XX. L’ ‘età dell’innocenza’. L’ ‘epica del quotidiano’ sul discrimine sublime fra realtà e desiderio

XXI. Ricerca linguistica e tradizione

XXII. I segni dell’incanto: la ‘poetica della luce’

XXIII. La poesia si aggira tra gli orrori delle metropoli, braccata dalla modernità

XXIV. Il caos e l’eticità: un modello di poesia post-moderna

XXV. Nostalgia dell’altrove: la poesia neo-umanistica

XXVI. Trovarsi: una ‘poetica del quotidiano’alla ricerca del Sé perduto

XXVII. L’idillio infranto: uno specimen di poesia neo-provenzale

XXVIII. Le ragioni del sogno e della fede

XXIX. Il tormento e l’estasi: ‘amore’ e ‘morte’ nel nome delle cose

XXIII. Rassegna di poesia contemporanea

XXX. La poesia nelle riviste

XXXI. Rassegna di saggistica sulla poesia contemporanea



PARTE IV: SCRITTURA CREATIVA E PSICOTERAPIA

XXXII. Arteterapia: teoria e prassi

XXXIII. Scrittura creativa: teoria e prassi



PARTE V: SCRITTURA CREATIVA E LAVORO REDAZIONALE

XXXIV. Il lavoro redazionale in riviste e case editrici

XXXV. Le riviste e il 'facchinaggio culturale'

XXXVI. Il lavoro editoriale: selezione ed impostazionedei testi

XXXVII. Il lavoro editoriale: correzione di bozze, editing e IV di copertina

XXXVIII. L'editoria elettronica e la costruzione di siti (webmastering)

XXXIX. Liste di discussione elettronica (mailing list), forum e bacheche elettroniche (newsgroup), Reti sociali (Social Network), messaggistica (chat)



