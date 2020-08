Cortina Summer Party “2020 edition”: una comunità solidale

Un successo il picnic simbolo dell’estate di Cortina: grazie all’adozione delle opportune misure di sicurezza gli organizzatori hanno potuto celebrare l’evento più amato della stagione, dedicato all’ospitalità e al piacere della tavola. Sui prati di Socrepes i partecipanti hanno scoperto ricette, chef e prodotti locali, tutto ciò che rende Cortina un microcosmo ricco di eccellenze. Tra gli ospiti, anche gli speaker del TEDxCortina, organizzato al Lagazuoi Expo Dolomiti il 21 agosto. Come in ogni edizione il Cortina Summer Party ha messo al centro la solidarietà: quest’anno l’asta di beneficienza era a favore di un importante progetto della Croce Bianca di Cortina

Sotto un cielo cristallino, accolti dall’abbraccio delle Tofane e da una cucina d’eccellenza, 500 persone hanno dato vita all’evento più atteso dell’estate ampezzana, il Cortina Summer Party. A Socrepes, di fronte a una vista spalancata a 360° sui pascoli in quota e le vette delle Dolomiti, gli ospiti hanno potuto scoprire il meglio della cucina locale, tra chef stellati, prodotti e ristoratori d’eccellenza. Hanno indossato costumi tirolesi e hanno celebrato l’arte della conversazione. Ma soprattutto si sono riscoperti comunità solidale, cementata da amicizie decennali ed esperienze di vita.



Questa è stata un’edizione particolare: le mutate esigenze – legate alle normative anti-Covid – hanno se possibile rinsaldato lo spirito di gruppo. E così, gli organizzatori di Red Squirrel Events hanno trovato pieno supporto dal Comune di Cortina d’Ampezzo e da Fondazione Cortina 2021, patrocinatori, dall’Associazione degli Albergatori, dai ristoratori e dai partner. Le nuove regole – tetto massimo di ospiti dimezzato, area dell’evento ampliata, distanziamento sociale, mascherine obbligatorie, sanificazione – sono state prontamente adottate, con responsabilità e consapevolezza. Con soli 500 ospiti ammessi, il sold-out è stato raggiunto ancora più velocemente in fase di prenotazione.



Uno degli elementi centrali del picnic è stata, come di consueto, l’asta di beneficienza, che quest’anno è stata dedicata alla Croce Bianca di Cortina. I partecipanti si sono aggiudicati vari premi offerti da Sottosopra Cortina, Faloria Mountain Spa Resort, Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa e Gold’nstar, sapendo che la somma raccolta sarà interamente devoluta al progetto S.E.G., con il quale si costituisce un servizio da dispiegare in caso di emergenze sanitarie.



Chi è salito al rifugio Socrepes, con la seggiovia o a piedi, ha ritrovato intatto lo spirito del Cortina Summer Party, vero rituale irrinunciabile. A fianco dei tavoli imbanditi, c’è stato il “ritorno” delle tovaglie da picnic gentilmente messe a disposizione dalla Cooperativa di Cortina, proprio come avveniva durante le prime edizioni dell’evento. Un elemento di autenticità molto gradito.

Il focus della giornata è stato il tour nella gastronomia di montagna: Cortina Summer Party è sinonimo di eccellenza. Dall’aperitivo iniziale al pranzo, dagli stand gastronomici agli chef, ogni dettaglio è stato curato con precisione.



Oltre agli Chef Ambassador di Cortina 2021, il Consorzio Tutela Prosecco Doc, birra Forst, il Consorzio Piave Dop e il Gin Villa Laviosa, partner di Fondazione Cortina 2021, erano presenti tutti coloro che contribuiscono alla “buona fama” di Cortina, un microcosmo fatto di gusto, accoglienza e bellezza. Spazio quindi agli stand di Fabio Pompanin del ristorante Al Camin, lo stellato Graziano Prest del ristorante Tivoli, lo stellato ristorante Al Capriolo, Massimo Alverà, dell’omonima pasticceria e la pasticceria Embassy, Fvsion, La Cave e Cortina Bevande, da anni realtà consolidate nel mondo del vino a Cortina d’Ampezzo, Baita Pie’ Tofana che ha cucinato per il pubblico direttamente su un braciere, il ristorante Seda dello chef Alessandro Favrin e non per ultimi i ristoranti dei più importanti hotel di Cortina: Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Rosapetra Spa Resort, Hotel Cortina, Faloria Mountain Spa Restor e Parc Hotel Victoria. E, per dissetarsi tra un piatto e l’altro, oltre naturalmente ai vini, anche l’acqua San Benedetto.



In nome di un gemellaggio tra realtà virtuose – ovvero il Cortina Summer Party e TEDxCortina, il TEDx più alto d’Italia, che si è tenuto il 21 agosto, a Lagazuoi Expo Dolomiti, a 2732 metri di altitudine – al picnic erano presenti, in qualità di ospiti, gli speaker dell’evento.



A dare il benvenuto il Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina e Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021. Presenti anche molti vip e volti dello spettacolo, tra cui il campione di sci Kristian Ghedina ed il noto conduttore di Linea Bianca Massimiliano Ossini. “Eventi come questi – ha affermato Alessandro Benetton – dimostrano come Cortina sia pronta a tutti i prossimi grandi appuntamenti, sportivi e non. Rispettando tutte le norme di sicurezza dettate dal momento e organizzandoci al meglio, siamo pronti ad affrontare le prossime sfide”.



Infine, tra i momenti irrinunciabili e divertenti del Cortina Summer Party, non poteva mancare l’“elezione” dell’outfit tirolese più chic. Una speciale giuria di giornalisti composta da Marco Colognese (Repubblica), Andrea Guolo (Pambianco), Paolo Brinis (Mediaset) ha decretato il look femminile più chic mentre Concetta Bonaldi (Rai Ladinia), Katia Tafner (Corriere del Veneto) e Tiziana di Masi (La signora in dolce) quello maschile.

Alla donna e all’uomo più eleganti secondo questo particolare dress code, Fondazione Cortina 2021 ha offerto, rispettivamente, due ore di sci in compagnia del campione Kristian Ghedina, ambassador di Cortina 2021, e una bicicletta gravel offerta da CGDE bike factory, eccellenza veneta delle due ruote. Un invito a vivere pienamente la dimensione sportiva e open air di Cortina, in tutte le stagioni.



(Cortina Summer Party 2020 - foto Pompanin - www.bellunopress.it)