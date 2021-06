Cos’è il caffè?

Il caffè è un tipo di bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di di piccoli alberi tropicali.

Tutti riconoscono un chicco di caffè tostato, ma potresti non riconoscere una vera pianta di caffè. Gli alberi di caffè vengono potati corti per conservare la loro energia e aiutare nella raccolta, ma possono raggiungere un’altezza di oltre 9 metri. Ogni albero è ricoperto di foglie verdi e cerose che crescono l’una di fronte all’altra a coppie. Le ciliegie del caffè crescono lungo i rami. Poiché cresce a ciclo continuo, non è raro vedere fiori, frutti verdi e frutti maturi contemporaneamente su un unico albero.



Ci vuole quasi un anno perché una ciliegia maturi dopo la prima fioritura e circa 5 anni di crescita per raggiungere la piena produzione di frutti. Sebbene le piante di caffè possano vivere fino a 100 anni, sono generalmente le più produttive tra i 7 ei 20 anni. Una cura adeguata può mantenere e persino aumentare la loro produzione nel corso degli anni, a seconda della varietà. La pianta del caffè media produce 10 libbre di ciliegia di caffè all’anno, o 2 libbre di fagiolini.



Tutto il caffè coltivato in commercio proviene da una regione del mondo chiamata Coffee Belt. Gli alberi crescono meglio in terreni ricchi, con temperature miti, piogge frequenti e sole ombreggiato.



Classifica botanica del Caffè

Il caffè fa risalire la sua origine a un genere di piante noto come Coffea . All’interno del genere ci sono oltre 500 generi e 6.000 specie di alberi e arbusti tropicali. Gli esperti stimano che ci siano da 25 a 100 specie di piante di caffè.



Il genere fu descritto per la prima volta nel XVIII secolo dal botanico svedese Carolus Linneaus, che descrisse anche la Coffea Arabica nel suo Species Plantarum nel 1753. Da allora i botanici non sono stati d’accordo sulla classificazione esatta, poiché le piante di caffè possono variare ampiamente. Possono essere piccoli arbusti o alberi ad alto fusto, con foglie di dimensioni comprese tra 1 e 16 pollici, e nei colori dal viola o giallo al verde scuro predominante.



Nell’industria del caffè commerciale, ci sono due importanti specie di caffè: Arabica e Robusta.



Coffea Arabica – C. Arabica

Varietà: Bourbon, Typica, Caturra, Mundo Novo, Tico, San Ramon, Jamaican Blue Mountain



La Coffea Arabica discende dalle piante di caffè originali scoperte in Etiopia. Questi alberi producono un caffè fine, delicato e aromatico e rappresentano circa il 70% della produzione mondiale di caffè. I fagioli sono più piatti e più allungati della Robusta e con un contenuto di caffeina inferiore.



Sul mercato mondiale, i caffè Arabica portano i prezzi più alti. Gli Arabica migliori sono caffè ad alta crescita, generalmente coltivati tra i 610 ei 1830 metri sul livello del mare, anche se l’altitudine ottimale varia con la vicinanza all’equatore.



Il fattore più importante è che le temperature devono rimanere miti, idealmente tra 59 e 75 gradi Fahrenheit, con circa 60 pollici di pioggia all’anno. Gli alberi sono abbondanti, ma un forte gelo li ucciderà.



Gli alberi di Arabica sono costosi da coltivare perché il terreno ideale tende ad essere ripido e l’accesso è difficile. Inoltre, poiché gli alberi sono più soggetti a malattie rispetto alla Robusta, richiedono cure e attenzioni aggiuntive.



Coffea canephora – C. canephora var. Robusta

Varietà: Robusta



La maggior parte della robusta mondiale viene coltivata nell’Africa centrale e occidentale, in parti del sud-est asiatico, compresi l’Indonesia e il Vietnam, e in Brasile. La produzione di Robusta è in aumento, sebbene rappresenti solo il 30% circa del mercato mondiale.



La robusta viene utilizzata principalmente nelle miscele e per i caffè solubili. Il chicco Robusta stesso tende ad essere leggermente più rotondo e più piccolo di un chicco Arabica.



L’albero Robusta è più robusto e resistente a malattie e parassiti, il che lo rende più facile ed economico da coltivare. Ha anche il vantaggio di poter resistere a climi più caldi, preferendo temperature costanti tra i 75 e gli 85 gradi Fahrenheit, che gli consentono di crescere ad altitudini molto più basse rispetto all’Arabica.



Richiede circa 60 pollici di pioggia all’anno e non può resistere al gelo. Rispetto all’Arabica, i chicchi di Robusta producono un caffè dal gusto caratteristico e circa il 50-60% in più di caffeina.



L’anatomia di una ciliegia di caffè

I fagioli che produci sono in realtà i semi trasformati e tostati di un frutto, che si chiama ciliegia del caffè.



La pelle esterna della ciliegia del caffè è chiamata esocarpo . Sotto c’è il mesocarpo , un sottile strato di polpa, seguito da uno strato viscido chiamato parenchima . I fagioli stessi sono coperti in una busta simile alla carta chiamata endocarpo , più comunemente chiamata pergamena .



All’interno della pergamena, fianco a fianco, giacciono due fagioli, ciascuno ricoperto separatamente da un’altra sottile membrana. Il nome biologico di questa buccia di seme è lo spermoderma , ma nel commercio del caffè viene generalmente indicato come buccia d’argento. In circa il 5% del caffè mondiale, c’è un solo chicco all’interno della ciliegia. Questo si chiama peaberry (o caracol, o “lumaca” in spagnolo), ed è una mutazione naturale. Alcune persone credono che i piselli siano in realtà più dolci e più saporiti dei fagioli standard, quindi a volte vengono selezionati manualmente per la vendita speciale.