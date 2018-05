Cosa si intende per Facility Management

Scopriamo insieme cos'è e a cosa serve il Facility Management

Che cos’è il Facility Management



Il Facility Management è la scienza che controlla tutte le attività che non riguardano il core business di un’azienda o condominio. Permette di rafforzare l’organizzazione societaria nelle aree fondamentali, esternalizzando tutte le attività di contorno.

Il Facility Management consiste nella gestione delle facility, ossia degli edifici e dei servizi necessari a supportare e facilitare l’attività dell’azienda o condomini.

Il processo avviene in due fasi: nella prima, preliminare, vengono individuate e specificate. Poi, nella seconda fase, avvengono tre processi: la progettazione, l’implementazione e il controllo.



A cosa serve il Facility Management





L’approccio integrato del Facility Management, attraverso la progettazione, pianificazione ed erogazione di servizi di supporto all’attività principale dell’azienda o del condominio, mira ad aumentare l’efficacia dell’organizzazione e a renderla capace di adattarsi con facilità e rapidità ai cambiamenti del mercato.

Quindi i consumi vengono sensibilmente ridotti, le spese di gestione diminuite, le nuove tecnologie continuamente applicate al pari delle ultime normative, si riduce l’impatto ambientale, si aumenta la qualità della vita delle persone e l’immobile, sia un’azienda, un condominio o degli uffici, mantiene o aumenta nel tempo il suo valore.



Il Facility Management per CREIT



Da oltre 20 anni CREIT è sul mercato come interlocutore unico di Facility Management erogando, con personale diretto su tutto il territorio nazionale, servizi integrati alle persone, a edifici e condomini ad alto contenuto tecnologico ed innovativo secondo le specifiche esigenze dei clienti.

Ciò che distingue CREIT è il grande investimento in personale qualificato e nella tecnologia. CREIT mette a disposizione del cliente un team di professionisti con competenze specifiche in ogni settore e mercato, per coordinare attività diversificate ed uniformare processi complessi grazie a sistemi informativi all’avanguardia per la pianificazione ed il reporting.

Assegniamo ad ogni cliente un Project Manager dedicato. Attraverso questo contatto diretto, costruiamo una relazione con i nostri clienti che ci permette di conoscerne a fondo i sistemi e le esigenze e di operare in modo proattivo, risolvendo i problemi in modo efficiente e immediato.

Conduzione e personalizzazione dei servizi manutentivi, di soluzione dei problemi ordinari (verde, pulizie, guardiania, security, condizionamento e riscaldamento) con valutazione e costante monitoraggio delle reali esigenze degli utenti, nel rispetto dei budget originariamente predefiniti.

Tutti i servizi erogati sono svolti in conformità ad alti livelli qualitativi e secondo gli obiettivi concordati. CREIT s’impegna a garantire al cliente il raggiungimento degli obiettivi sui quali è misurata e ad assicurare il controllo del rispetto dei livelli di servizio.

Per CREIT Facility Management significa individuare le necessità del cliente e sviluppare un servizio mirato per l’implementazione di tutti gli aspetti nevralgici e strategici con le migliori tecnologie. La nostra forza sta proprio nella nostra natura, abbiamo maturato e sviluppato nel tempo delle competenze tecniche e gestionali che ci rendono un partner adatto alle esigenze più diverse e versatili in ogni settore. Grazie alle nostre competenze e alla struttura flessibile, garantiamo un’implementazione di tutte le facility, un risparmio energetico e un risparmio sostenibile sui costi di gestione. Garantiamo un servizio affidabile e sicuro, dove ci assumiamo tutte le responsabilità e cerchiamo di massimizzare il valore del bene, nella tutela dell’ambiente circostante e nel rispetto dei valori sociali.







CREIT offre servizi di igiene ambientale e installazione e manutenzione impianti tecnologici.









CREIT è un’azienda esperta operante nella fornitura di servizi integrati di Facility Management rivolta agli immobili e grandi condomini.

Il ruolo dell’azienda è quello di porsi come partner nella gestione e manutenzione degli edifici o condomini affidando ad essa tutti i servizi considerati “No Core” come manutenzione, pulizia, sicurezza etc., lasciando libero il committente di potersi concentrare sul proprio business.

L’azienda, attiva nel mercato laziale da circa 20 anni, ha sviluppato una forte expertise nella gestione e coordinamento di persone, spazi e risorse sviluppando modelli di organizzazione aziendale che hanno consentito di coniugare servizi sempre più efficienti associati ad una forte flessibilità dell’organizzazione.

Il nostro modello di business è fortemente orientata alla flessibilità questo consente modulare specifici servizi ad hoc sulle richieste dei cliente, con professionalità e precisione.





