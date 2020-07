COSMETICA: più opportunità professionali con la formazione universitaria

Aperte le iscrizioni al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Oltre 12 miliardi di euro di fatturato nel 2019, è questo uno dei dati più importanti del mercato cosmetico, fornito da Cosmetica Italia. Un trend che conferma la crescita di questo settore che anche con l’emergenza Covid-19, ha sì subito una leggera flessione, ma ha ripreso la sua ascesa, soprattutto aiutato dall’e-commerce.

Un ambito, quello dermo-cosmetologico che per le complesse e varie competenze necessarie, ha bisogno di una formazione specifica. L’istituzione di corsi dedicati, di diverso livello universitario, permettono di acquisire conoscenze e maturare esperienze fondamentali per rispondere ai bisogni di un’area così tanto diversificata e multidisciplinare, dove anche i consumatori sono molto attenti a quello che comprano.



LE NOVITÀ DEL CORSO

Il Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Classe L-29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche), allineato ai cambiamenti determinati dall’emergenza Covid-19 circa le modalità didattiche, da oltre 30 anni svolge il compito di formare a livello base gli operatori di settore. Il Corso di Laurea è organizzato dalla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo e si avvale di un supporto istituzionale da parte di AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), che sostiene la rilevante importanza della formazione a livello universitario in ambito cosmetico.



È una scienza quella cosmetologica, che raccoglie una serie di discipline molto diverse tra di loro: dalla chimica e biochimica per i formulati, alla dermatologia per la sede naturale di applicazione (cute e annessi), dalla legislazione specifica in continuo aggiornamento (regolatorio), alle conoscenze basilari per le attività in azienda (ricerca e sviluppo, produzione, controllo di qualità, marketing), alla distribuzione e vendita (consiglio, prescrizione, etc.), alla comunicazione verso il consumatore.



Gli stessi contenuti didattici del Corso si adeguano a quanto questa drammatica realtà imposta dall’emergenza ha determinato: nuove frontiere di marketing, nuovi canali distributivi, digitalizzazione, sviluppo di prodotti cosmetici sempre più innovativi e personalizzati, a vocazione sempre più green e sostenibile, per supportare una visione globale oggi decisamente più focalizzata alla salute dell’individuo e del territorio dove vive.



LAVORARE IN COSMETICA

Questa metamorfosi anche del settore cosmetico si traduce in una maggiore richiesta di personale qualificato e specificatamente dedicato: negli ultimi anni si è stimato che i laureati in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche si sono collocati nel mondo del lavoro in larga maggioranza entro pochi mesi dal conseguimento del loro diploma di laurea.



Le iscrizioni alla prova di ammissione (il Corso è a numero chiuso) sono on-line e aperte fino al 28 agosto 2020. Per questo Anno Accademico (2020-2021) la prova di ammissione si svolgerà il 7 settembre 2020, nei luoghi e negli orari che verranno indicati nelle convocazioni alle prove d’esame pubblicate dal 2 settembre 2020 sul sito istituzionale www.unicatt.it





Per tutte le informazioni, consultare il bando di concorso al seguente link: https://roma.unicatt.it/facolta/medicina-e-chirurgia-ammissioni-ai-corsi-di-laurea-triennale-e-a-ciclo-unico-scienze-e-tecnologie-cosmetologiche-2020-21