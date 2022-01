Cosnova Italia sceglie MAP Communication per essence e CATRICE

cosnova Italia ha scelto MAP Communication per le attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni dei suoi brand CATRICE cosmetics ed essence, a partire da gennaio 2022. La collaborazione mira a consolidare il posizionamento dei brand distribuiti da cosnova Italia nel mercato italiano, attraverso una presenza forte e continua nei vari media, e a rafforzare la mission dell’azienda in un’ottica omnichannel e sostenibile.

cosnova Italia, guidata dalla General Manager Nadine Langen, è la filiale italiana di cosnova Beauty, gruppo tedesco leader nel segmento entry level price del make-up che nel 2022 taglierà il nastro del ventesimo anniversario. MAP Communication, agenzia fondata da Antonella Mazzarella (nella foto) e Mario Carlocchia, con una storia di oltre 40 anni è una delle più longeve agenzie italiane, con un posizionamento consolidato nell’ambito dei servizi di strategia, ufficio stampa, PR, web, digital e influencer marketing.



Nadine Langen, General Manager di cosnova Italia: "Non vedo l'ora di iniziare l’anno 2022, poiché credo che, dopo questi mesi di pandemia, ci saranno importanti opportunità di business e di sviluppo per quanto concerne il mercato cosmetico italiano. Siamo felici e grati di incominciare quest’anno al fianco di MAP Communication, quale nostra nuova agenzia di pubbliche relazioni. Il nostro nuovo partner si unirà a noi, con passione, entusiasmo, competenza ed esperienza. Sono convinta che il 2022 sarà un anno molto importante per cosnova Italia e siamo pronti a raggiungere i nostri obiettivi insieme a MAP Communication."



Antonella Mazzarella, CEO di MAP Communication: “Siamo molto felici di essere diventati parte dello splendido team di cosnova Italia; un'azienda all'avanguardia, dinamica, proattiva, i cui brand sono diventati compagni perfetti della beauty routine di tantissime persone nel mondo. Metteremo la nostra expertise al servizio dell'azienda per rafforzare sempre di più l'identità e l'awareness dei suoi brand. Il dialogo continuo con lo staff cosnova Italia sarà un costante stimolo per una collaborazione che guarda al futuro con fiducia”.



ph fonte ufficio stampa MAP Communication