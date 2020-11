COSTUME COLLOQUIUM VII Fashion and Dress in Space and Place 11-15 novembre 2020

Pochi giorni alla diretta streaming della 7° edizione di un evento che per la tradizione e portata internazionale ha appositamente assunto un formato virtuale, perché la cultura vinca la paura e le incertezze del domani

Firenze, 9 novembre 2020: promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco di Firenze e organizzato dal Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue, Costume Colloquium VII – Fashion and Dress in Space and Place è un evento a cadenza biennale che, come per le passate edizioni, si sarebbe dovuto tenere a Firenze dall’11 al 15 novembre, presso l’Auditorium al Duomo di Firenze. La situazione di incertezza internazionale legata alla pandemia ha indotto i promotori a ripensare l’evento con un formato nuovo ma molto attuale, quello online, nell’intento di andare comunque avanti, forti della convinzione che la cultura debba essere uno degli strumenti adeguati a mantenere vive le attività quotidiane. Come per gli altri eventi promossi dalla Fondazione, anche il Costume Colloquium si è sempre caratterizzato negli anni per un’impronta volta a valorizzare le tradizioni culturali dei territori coinvolti, con un occhio di riguardo verso la Toscana e i suoi luoghi. Trattandosi infatti di un evento che si è sempre tenuto a Firenze, erano state proposte delle visite esclusive in luoghi particolari della nostra regione, pregni di quei significati storici e culturali che abbiamo sempre cercato di trasmettere. L’edizione 2020 aveva individuato Lucca e il suo territorio; non potendo realizzarla come da programma originario, grazie alla collaborazione dell'Ente Territoriale del Turismo della Città di Lucca i partecipanti potranno assistere alla proiezione di un video promozionale del territorio lucchese e del Museo di Palazzo Mansi, un modo per comunque non perdere l’opportunità di scoprire le sue bellezze culturali e le altre attrattive territoriali che ne contraddistinguono l’identità.



FORMATO 2020

Il programma delle sessioni e il modulo di registrazione sono disponibili su: https://www.lifebeyondtourism.org/costume-colloquium-iiv-2020/. I partecipanti all’evento possono già accedere alle video presentazioni dei relatori pubblicati dal 2 novembre su https://www.lifebeyondtourism.org/costume-colloquium-iiv-2020/costume-colloquium-vii-easyrec/ (questi contenuti sono disponibili solo previa registrazione al convegno). Infine, nei giorni del convegno (14 e 15 novembre) sarà attivata la trasmissione in diretta dall’Auditorium al Duomo degli interventi, da dove – nel rispetto delle ristrettezze appena vigenti – verranno coordinati gli interventi degli ospiti locali, con i loro contenuti esclusivi, tra i quali: Firenze Patrimonio Mondiale (Ufficio UNESCO Comune di Firenze), Fondazione Zeffirelli, Museo Salvatore Ferragamo, Museo di Palazzo Mansi, Città di Lucca, Idea Toscana. Per accedere ai contenuti video e alle dirette streaming si consiglia la registrazione.



NUMERI 2020

33 relazioni da autori di 15 Paesi: Australia, Belgio, Canada, Croazia, Danimarca, Giappone, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Thailandia.



REGISTRAZIONI

Registrandosi su https://www.lifebeyondtourism.org/costume-colloquium-iiv-2020/, si potrà beneficiare di speciali condizioni di partecipazione riservate esclusivamente a coloro che sono interessati ai temi trattati dall’evento, sia in passato che per la presente settima edizione.



ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULL’EVENTO

Nasce nel 2008 con la prima edizione dedicata a Janet Arnold (Costume Colloquium I – a tribute to Janet Arnold, 6-9 Novembre 2008); le edizioni successive (Costume Colloquium II – Dress for Dance, 4-7 Novembre 2010, Costume Colloquium III – Past Dress - Future Fashion, 8-11 Novembre 2012, Costume Colloquium IV – Colors in Fashion, 20-23, Novembre 2014, Costume Colloquium V: Restraint and Excess in Fashion and Dress, 17-20 Novembre 2014, Costume Colloquium VI – Textiles in Fashion: Creativity in Context, 14-18 novembre 2018) fanno di questo convegno un evento tradizionalmente proficuo per favorire incontri e scambi internazionali tra professionisti del settore, studiosi, studenti e semplici appassionati delle tematiche trattate di volta in volta.

Come da tradizione con Costume Colloquium, la Fondazione Romualdo Del Bianco e il suo Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue intendono valorizzare l’identità del nostro territorio che sotto così tanti aspetti ha condizionato la crescita e lo sviluppo del patrimonio della nostra regione. Questo è un aspetto centrale della missione della Fondazione Romualdo Del Bianco®, orientata fin dal 1991 al riavvicinamento delle culture e a favorire l’interpretazione e la presentazione dei luoghi, specie i meno conosciuti, per una loro valorizzazione a livello internazionale.