Cottura multilivello ed un’estetica in linea con le ultime tendenze con il forno BIM24400ZGCS di Beko

Il forno BIM24400ZGCS di Beko garantisce prestazioni ottimali per la cottura unite a caratteristiche tecniche pensate per facilitarne l’utilizzo. Il forno termoventilato dispone di resistenza superiore, inferiore e intorno alla ventola, che permettono una distribuzione del calore uniforme.

Il cristallo, nella colorazione Zara Gray, risponde perfettamente ai nuovi stili in termini di design e di arredamento di interni, trasformando questo modello in un vero protagonista della cucina. Oltre a essere bello esteticamente, è dotato di un rivestimento oleofobico nella controporta in cristallo che resiste agli accumuli di sporco e grasso, rendendolo facile da pulire. La porta è inoltre robusta e consente di appoggiare piatti e stoviglie pesanti (carichi fino a 22,5 kg, il 20% in più di quelle tradizionali).



Anche le pratiche di pulizia sono facilitate grazie alla tecnologia HidroClean e alla parete posteriore catalitica.



CARATTERISTICHE TECNICHE



Cottura multilivello

Grazie al funzionamento della ventola e della sola resistenza circolare, la distribuzione del calore all’interno della cavità del forno è più uniforme, garantendo una perfetta cottura multilivello.



HidroClean

Grazie alla tecnologia di pulizia HidroClean, la manutenzione del forno diventa un’operazione semplice e veloce: basta, infatti, versare un bicchiere d’acqua sul fondo di una teglia ed infornarla, accendere il forno e aspettare che il calore faccia evaporare tutto il liquido. Il vapore che si viene a creare, ammorbidisce lo sporco rendendo più facili le operazioni di pulizia.



CleanZone®

Vetro da forno resistente al grasso, facile da pulire. Le porte da forno CleanZone® hanno un rivestimento oleofobico interno che resiste agli accumuli di sporco e grasso, rendendole facili da pulire. Basterà quindi passare l'interno con un detergente delicato, persino dopo 20 cicli di cottura, e l’interno del forno tornerà a splendere.



SoftClose®

Apertura e chiusura silenziosa e graduale della porta. Quando si hanno le mani occupate, spesso capita di sbattere la porta del forno per chiuderla. SOFTCLOSE® è la porta da forno dotata di cerniere speciali che ne rallentano la chiusura e l'apertura.



Porta da Forno Resistente

Una porta robusta per appoggiare piatti e stoviglie pesanti. Le stoviglie pesanti e bollenti possono essere difficili da estrarre dal forno. La Porta da Forno Resistente regge carichi fino a 22,5 kg, il 20% in più di quelle tradizionali. Ora si potrà appoggiare la pirofila fumante sulla porta aperta e riprendere fiato.



Parete Posteriore Catalitica

Parete assorbi-grasso. Sfregare il forno con detergenti aggressivi non è proprio sinonimo di divertimento. La parete posteriore removibile del forno sfrutta una scienza innovativa per assorbire i grassi di cottura e ridurre gli odori degli alimenti.



Illuminazione Alogena

Una chiara visione di quello che succede all’interno. Grazie all’illuminazione alogena, si può vedere e sapere in ogni momento come procede la cottura senza essere costretti ad aprire la porta del forno e rischiare di disperdere il calore e rovinare la propria creazione culinaria.



Ripiani telescopici

Griglia pratica e sicura. Prendere un piatto pesante dal forno non sarà più un problema con i ripiani telescopici. L’esclusivo sistema di guide permette di estrarre completamente la griglia del forno (o per 2/3 nella versione parzialmente telescopica) mentre regge il piano.



Per ulteriori informazioni:

Digital PR a cura di Blu Wom Milano

www.bluwom-milano.com

p.fabretti@bluwom-milano.com