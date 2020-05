Covid-19: il laboratorio di analisi Arap attiva un servizio specifico per rilevare la presenza del virus sulle superfici

Il Direttore Tiziano Valperga: “Il nostro Laboratorio in prima linea per fornire i supporti tecnici e analitici utili al territorio regionale ”

In questa delicata fase 2 dell’emergenza sanitaria il Laboratorio di analisi dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP) ha ripreso a pieno ritmo tutte le attività e proprio in questi giorni sta sostenendo uno sforzo eccezionale per riuscire a effettuare tutte le analisi dei campioni che sono stati riconsegnati in massa in questi giorni dopo il fisiologico rallentamento delle settimane precedenti. In particolare, ha attivato una nuova e importante analisi relativa alla ricerca di SARS-COV-2 su tamponi ambientali, con l’obiettivo di rispondere velocemente e in maniera puntuale alle richieste dei propri Clienti che vogliano verificare con attenzione la propria situazione: è rivolta quindi ad aziende agricole e allevamenti, caseifici, macelli, GDO, supermercati locali ma anche attività d'ufficio.



“L’analisi è finalizzata a rilevare la presenza di RNA virale sulle superfici con cui quotidianamente veniamo a contatto, al fine di verificare l’eventuale efficacia dei trattamenti di pulizia o sanificazione effettuati. L’analisi è eseguita nel Settore di Biologia Molecolare del Laboratorio ARAP e parte dal campionamento fatto con un tampone specifico che deve essere messo a contatto con tutta la superficie (banconi di lavoro, maniglie, tastiere, PC, ecc.). Subito dopo il tampone viene immerso in una soluzione che disattiva il virus e deve essere consegnato in laboratorio. L’analisi prevede l’estrazione dell’RNA, la successiva amplificazione e la lettura. I risultati sono disponibili entro al massimo 48 ore. Chiunque voglia effettuare questa analisi può contattare direttamente il Laboratorio per prenotare il ritiro del kit di prelievo, che viene fornito ai Clienti unitamente alle corrette istruzioni per effettuare il prelievo”. Daniele Giaccone, Responsabile del Laboratorio di Analisi ARAP



Il Laboratorio di Analisi ARAP, sito a Cuneo in frazione Madonna dell’Olmo, rappresenta una struttura d’eccellenza a livello regionale e non solo, moderna ed efficiente, per la prevenzione delle patologie animali al servizio degli allevatori e di tutti gli operatori del settore zootecnico e agroalimentare. Analizza circa un milione di campioni l’anno; prevalentemente campioni di latte di singola bovina o di massa ma spaziando per tutte le altre matrici quindi formaggi, carne e tutti i campioni derivanti dagli animali, per il monitoraggio delle patologie. Nel Laboratorio collabora un team di tecnici e analisti estremamente professionale e qualificato che forniscono una consulenza puntuale sul dato analitico estrapolato. Le due tematiche principali su cui si concentrano le analisi sono: la qualità dell’alimentazione degli animali, che ha grande impatto sulla qualità del latte, e il monitoraggio dell’utilizzo dei farmaci nelle diverse filiere, da cui scaturisce una qualitàestremamente elevata del latte e della carne piemontesi.

“L’Associazione degli allevatori piemontesi ha sempre garantito la sua operatività durante l’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, con tutti i servizi tecnici a supporto degli allevatori e soprattutto i controlli funzionali relativi agli allevamenti da latte e da carne della Regione. Il nostro Laboratorio è in prima linea per fornire i supporti tecnici e analitici utili al territorio regionale”. Tiziano Valperga, Direttore di ARAP



A proposito di ARAP:

L’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P - www.arapiemonte.it ) nasce il 27 ottobre 1970 con l’obiettivo di supportare gli allevatori sul territorio piemontese nella loro attività quotidiana fornendo un’attenta e costante assistenza tecnica, terza e indipendente. Le aziende di bovini, ovo-caprini, equini, suini, ecc. possono dunque avvalersi di molteplici servizi volti a migliorare costantemente il livello qualitativo delle produzioni, ottimizzare il benessere degli animali, individuare le migliori soluzioni tecniche e gestionali per ridurre i costi di produzione e aumentare il grado di remunerabilità. Strettamente connesso alla sua mission originaria, è anche il secondo ramo di intervento dell’A.R.A.P: educare e sensibilizzare opinione pubblica, consumatori e famiglie sui temi della qualità e sostenibilità degli allevamenti e dell’intera filiera. L’A.R.A.P è costituita da 7 sezioni territoriali Allevatori (STA) distribuite tra Piemonte e Liguria. Le sedi piemontesi sono suddivise per Alessandria, Asti, Cuneo (sede legale), Novara V.C.O, Torino, Biella e Vercelli e Masone in Liguria. Attualmente i soci sono 6.053 per un totale di 312.189 capi sottoposti a controlli funzionali.