Covid 19: la Quercetina in grado di bloccare il replicarsi del virus

Una ricerca internazionale condotta da esperti italiani e spagnoli dimostra come la Quercetina può diventare un'efficace arma contro il Coronavirus. In seguito a questi risultati PromoPharma lancia sul mercato Quercetina Advance, un potente integratore con Quercetina, Bromelina, Vitamina C, Vitamina D e Zinco.

Da una ricerca internazionale importanti risultati che danno il via al lancio sul mercato di prodotti innovativi a base di Quercetina.



La Quercetina è un’altra arma in grado di contrastare efficacemente il Covid 19.

Soddisfacenti i risultati di numerosi studi su questo flavonoide presente in molti alimenti vegetali.

La Scienza continua senza sosta la sua ricerca per affrontare e vincere la battaglia contro il Coronavirus. Una ricerca internazionale condotta da esperti italiani e spagnoli ha dimostrato come la Quercetina può agire da inibitore dei Sars-CoV-2 perché è in grado di destabilizzare la 3CLpro che è una delle proteine principali che causa il replicarsi del virus.



Il lavoro di ricerca è stato portato avanti da Bruno Rizzuti dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Cosenza in sinergia con alcuni ricercatori di Zaragoza e Madrid ed è stato pubblicato sulla rivista “International journal of biological macromolecules”.

Dallo screening sperimentale la Quercetina è risultata un inibitore potente dell’enzima 3CLpro, bloccando la replicazione del virus.



In seguito a questi risultati PromoPharma ha lanciato sul mercato Quercetina Advance, un integratore di Quercetina pura, potenziata con bromelina, vitamine e minerali.

“Cerchiamo di unire la continua ricerca scientifica interna ai frutti degli studi nazionali ed internazionali per offrire prodotti innovativi che possano aiutare e proteggere la salute delle persone” - ha dichiarato Filippo Borsani, Ceo di PromoPharma, mostrando la sua soddisfazione.



Grazie alla sinergia di quercetina e bromelina, un antinfiammatorio naturale, il nuovo prodotto di PromoPharma svolge una potente azione antiossidante. Inoltre vitamina C, vitamina D e Zinco contribuiscono ad un forte sostegno delle difese immunitarie.



