COVID-19: parere positivo del CHMP PER KINERET® (ANAKINRA) per il trattamento dei pazienti con polmonite

L’infezione da COVID-19 può condurre alla morte a causa di una risposta infiammatoria eccessiva della persona infetta, spesso definita come "tempesta di citochine” . Anakinra è una terapia antinfiammatoria che agisce sulle citochine IL-1α/β, che hanno un ruolo nell’iperinfiammazione indotta da COVID-19. Il blocco delle citochine IL-1α/β prima della fase iperinfiammatoria può influenzare notevolmente la progressione del COVID-19 .

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'EMA (Agenzia europea per i medicinali) ha espresso parere positivo per l'utilizzo di Kineret® (anakinra) per il trattamento di pazienti COVID-19 adulti con polmonite che richiedono ossigeno supplementare (ossigeno a basso o alto flusso) e che sono a rischio di progredire verso una grave insufficienza respiratoria determinata dalla concentrazione plasmatica del recettore solubile dell'urochinasi attivatore del plasminogeno (suPAR) ≥ 6ng/ml. L'EMA ha raccomandato l'approvazione di Kineret per il trattamento del COVID-19 alla Commissione europea che emetterà una decisione finale.



L’infezione da COVID-19 può condurre alla morte a causa di una risposta infiammatoria eccessiva della persona infetta, spesso definita come "tempesta di citochine” . Anakinra è una terapia antinfiammatoria che agisce sulle citochine IL-1α/β, che hanno un ruolo nell’iperinfiammazione indotta da COVID-19. Il blocco delle citochine IL-1α/β prima della fase iperinfiammatoria può influenzare notevolmente la progressione del COVID-19 .



Il parere positivo si basa sui risultati (pubblicati su Nature Medicine il 3 settembre 2021) dello studio di fase 3 SAVE-MORE secondo il quale l'identificazione precoce dei pazienti candidati con suPAR seguita dal trattamento con anakinra ha portato ad una riduzione del 64% dei pazienti che progrediscono verso la malattia grave e la morte, a una diminuzione del 55% della mortalità, che ha raggiunto l'80% di diminuzione della mortalità per i pazienti con tempesta di citochine.

Lo studio SAVE-MORE ha utilizzato dati da studi precedenti e ha dimostrato l'efficacia della terapia con anakinra in pazienti che non erano ancora progrediti verso l'insufficienza respiratoria grave ma avevano una prognosi sfavorevole, identificata da un biomarcatore plasmatico dell'infiammazione.



"Vorrei ringraziare tutti i collaboratori, i pazienti e i loro parenti che hanno contribuito al progresso della scienza e al trattamento dei pazienti COVID con cure adeguate durante lo studio SAVE-MORE" - ha affermato il Principal Investigator, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, Professore presso l'Università Nazionale e Kapodistrian di Atene e Presidente dell'Istituto Ellenico per lo Studio della Sepsi.



“A quasi due anni dall’inizio della pandemia da COVID-19 l’urgenza di contenere e trattare nel modo più efficace e sicuro possibile il virus è ancora una realtà. In questo scenario il parere positivo espresso dal CHMP per l’utilizzo di anakinra rappresenta il primo passo che auspichiamo possa presto portare all’ufficiale approvazione da parte di EMA” - sostiene Sergio Lai, Vice President and General Manager di Sobi Italy, Greece, Malta and Cyprus.



Informazioni su Kineret® (anakinra)

Kineret® è un antagonista del recettore dell'interleuchina-1 α e β che negli Stati Uniti ha ottenuto le indicazioni per il trattamento di segni e sintomi e il rallentamento della progressione del danno strutturale nell’artrite reumatoide attiva da moderata a grave nei pazienti adulti che non hanno risposto a una o più terapie antireumatiche modificanti la malattia (DMARD), per il trattamento della malattia infiammatoria multisistemica a esordio neonatale (NOMID, una forma di sindrome periodica associata alla criopirina o CAPS), e per il trattamento del Deficit dell’Antagonista del recettore dell'interleuchina-1 (DIRA).

In Europa, Kineret ha ottenuto l’indicazione per il trattamento di segni e sintomi dell'artrite reumatoide (AR) in combinazione con metotrexato negli adulti che presentano una risposta inadeguata al metotrexato in monoterapia. In aggiunta, Kineret è indicato negli adulti, adolescenti, bambini e neonati di età pari o superiore a 8 mesi con un peso corporeo di 10 kg o superiore per il trattamento delle sindromi periodiche associate alla criopirina (CAPS), incluse la malattia infiammatoria multisistemica a esordio neonatale (NOMID), la sindrome neurologica, cutanea e articolare infantile cronica (CINCA), la sindrome di Muckle-Wells (MWS) e la sindrome autoinfiammatoria familiare da freddo (FCAS).

Kineret è indicato per il trattamento della febbre mediterranea familiare (FMF). Ove appropriato, Kineret deve essere somministrato in associazione con la colchicina. È anche indicato negli adulti, adolescenti, bambini e neonati di età pari o superiore a 8 mesi con un peso corporeo di 10 kg o superiore per il trattamento del morbo di Still, inclusa l'artrite idiopatica giovanile sistemica (SJIA) e il morbo di Still a esordio nell'adulto (AOSD), con caratteristiche sistemiche di attività della malattia da moderata ad elevata, o nei pazienti con malattia ancora attiva dopo il trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o glucocorticoidi. Kineret può essere somministrato in monoterapia o in associazione con altri farmaci antinfiammatori e farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD).

Sul sito kineretx.com è possibile consultare le informazioni complete sulla prescrizione negli Stati Uniti; le informazioni equivalenti per l’Europa sono riportate sul sito web dell’EMA. Anakinra non è un farmaco approvato per il trattamento del COVID-19.



SAVE-MORE

SAVE-MORE (NCT04680949); suPAR-Guided Anakinra Treatment for Management of Severe Respiratory Failure by COVID-19) è uno studio cardine di conferma di Fase III, randomizzato e controllato (RCT). Lo studio è volto a valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento precoce con anakinra in pazienti identificati da suPAR e con infezioni del tratto respiratorio inferiore da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di migliorare lo stato clinico del COVID-19 in 28 giorni secondo la scala di progressione clinica (CPS) da 11 punti stabilita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Anakinra è stato somministrato a una dose di 100 mg/die per via sottocutanea per un massimo di 10 giorni. Dei 1.060 pazienti sottoposti a screening, 606 sono stati randomizzati in 40 strutture in Grecia e in Italia. SAVE-MORE è uno studio indipendente e sponsorizzato dallo sperimentatore - l’Istituto Ellenico per lo Studio della Sepsi - diretto dal Professor Giamarellos-Bourboulis. Sobi ha contribuito allo studio mettendo a disposizione finanziamenti e il farmaco sperimentale.



Sobi: chi siamo

Sobi è un'azienda biofarmaceutica multinazionale specializzata in soluzioni dedicate a cambiare le vite delle persone affette da malattie rare. Sobi offre un accesso sostenibile alle terapie innovative in campi come ematologia, immunologia e indicazioni specialistiche. Attualmente l’azienda può contare su circa 1.500 collaboratori in Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia.

Nel 2020 Sobi ha registrato un fatturato di 15,3 miliardi di corone svedesi.

Per maggiori informazioni www.sobi.com.



ph fonte https://www.sobi.com/en/media-gallery