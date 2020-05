Credito Adesso Evolution, anticipazioni sulla nuova linea di intervento della Regione Lombardia

La Regione Lombardia introduce una nuova misura per facilitare l’accesso al credito: Linea Credito Adesso Evolution, che affiancherà la misura Credito Adesso per sostenere l’economia in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19.

La nuova Linea Credito Adesso Evolution incentiva la concessione di finanziamenti e contributi per l’abbattimento degli interessi – da parte di Finlombarda, di banche e confidi convenzionati – e prevede una dotazione di 67 milioni di euro.

L’intervento intende dare sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese, facilitando l’accesso al credito da parte delle imprese, attraverso la riduzione dei tempi e del pricing.



Agevolazione prevista da Credito Adesso Evolution



L’agevolazione della nuova Linea Credito Adesso Evolution consiste in un finanziamento e un contributo in conto interessi.



1) Finaziamento

Il finanziamento può essere assistito solo da:

- garanzie personali

- garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia;

- altre garanzie pubbliche e/o personali (ad esempio rilasciate da CDPCOSME).

La durata del finanziamento è compresa tra 24 mesi e 72 mesi (preammortamento fino a 24mesi), con un tasso pari ad un parametro base e con spread da definire in funzione delle classi di rischio dell’impresa.

Finanziamento con valore nominale:

- PMI compreso tra 100.000 € e 800.000 €

- MIDCAP elevabile a 1.500.000 €

- liberi professionisti e gli studi associati compreso tra 18.000 € e 200.000 €

Il valore minimo del finanziamento per le PMI potrà essere ridotto nel limite del 25% da Finlombarda S.p.a., in accordo con la Direzione Sviluppo Economico, per limitare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con una riduzione conseguente della media dei ricavi tipici.



2) Contributo a tasso agevolato

Contributo in conto interessi fino ad un massimo del 3%, concesso ai sensi del Regolamento De Minimis, a parziale copertura degli oneri connessi al finanziamento, determinato in termini di ESL sull’importo del finanziamento concesso.



Il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione anticipata. Anche il contributo in conto interessi sarà erogato in un’unica soluzione, ma verrà assegnato con procedura valutativa a sportello.



Beneficiari della Linea Credito Adesso Evolution



Possono accedere alla Linea di credito della Regione Lombardia:

- le micro, piccole e medie e MIDCAP (imprese che non rientrano tra le PMI e che hanno un organico inferiore a 3.000 dipendenti), che hanno sede operativa in Lombardia, attiva da almeno 24 mesi. La media dei ricavi, risultati dagli ultimi 2 bilanci, deve essere pari ad almeno 400.000 €.

- i Liberi Professionisti operativi in Lombardia, da almeno 24 mesi, ed iscritti all’Albo professionale. La media dei ricavi degli ultimi 2 bilanci in deve essere pari ad almeno 120.000 €.

Tutti i beneficiari devono avere Codice Ateco ammesso alla misura e non devono trovarsi in una situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.



La misura è in attesa pubblicazione, seguiranno aggiornamenti.