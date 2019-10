Credito d’imposta Sisma: incentivi per le regioni del Centro Italia

Con il Credito d’imposta Sisma, il MISE sostiene la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto di agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017.

Cosa prevede il Bonus Sisma



Il Credito d’imposta Sisma è una misura dedicata alle imprese con sede operativa in uno dei 140 Comuni del cratere sismico del Centro Italia, ovvero nelle regioni:

- Lazio

- Marche

- Umbria

- Abruzzo

Il bonus sisma finanzia l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuove, effettuato nel periodo compreso tra il 6 aprile 2018 e il 31 dicembre 2019.



Agevolazione per le imprese del Centro Italia



La misura prevede un credito d’imposta pari al 45% dei costi per le piccole imprese, fino ad un contributo massimo 3.000.000 €.

- 35% per le medie imprese, fino ad un massimo 10.000.000 €

- 25% per le grandi imprese, fino ad un importo massimo di 5.000.000 €

Il Credito d’imposta Sisma è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ed è fruibile a partire dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

La dotazione complessiva del Bonus Sisma ammonta a 43.900.000 € per tutti i 140 Comuni del cratere sismico del Centro Italia.



Scadenza del Bando Sisma



Le domande dovranno essere presentate su modello dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2019.