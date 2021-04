Cresce l’attenzione del pubblico sul laboratorio live organizzato da Il Mondo delle Intolleranze sulle reazioni avverse al cibo in epoca pre e post Covid

La Fibromialgia? Un argomento di forte interesse.

Il secondo evento live svoltosi il 22 aprile dedicato al tema “Fibromialgia, sindrome e stili di vita”, ha riscosso un grande interesse da parte del pubblico che ha partecipato alla serata. La diretta live rientra nel progetto realizzato da Il Mondo delle Intolleranze con la collaborazione di Regione Lombardia, con l’obiettivo di fornire informazioni e suggerimenti a tutti coloro che soffrono di disturbi derivanti dalle intolleranze alimentari in questo periodo di emergenza sanitaria.



Presentato da Tiziana Colombo, presidente dell'Associazione Il Mondo delle Intolleranze e moderato da Sonia Re, Direttore Generale APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), l'evento è stato introdotto dal Dott. Michele Di Stefano, Specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva che ha ricordato le modalità di svolgimento del format teorico-pratico per coloro che non avevano avuto modo di collegarsi al live di marzo.



Il primo intervento della serata è stato quello del Dottor Marco Monzani, membro del comitato scientifico de Il Mondo delle Intolleranze e specialista in endocrinologia. Il Dottor Monzani ha analizzato l'aspetto immunologico della Fibromialgia, inserendola tra le patologie inspiegabili, sottolineando come questa patologia debba essere vista come un disturbo sistemico tra psiche, sistema immunitario, sistema nervoso e sistema endocrino e come possa essere curata ripristinando il migliore equilibrio sistemico.



Il Dottor Piercarlo Sarzi Puttini, Professore di Reumatologia, ha invece analizzato la Fibromialgia in epoca Covid evidenziando come nei pazienti fibromialgici colpiti da Covid i sintomi peggiorassero del 40% rispetto ai pazienti non fibromialgici. Alla domanda relativa ai principali sintomi di questa patologia ha risposto: “La Fibromialgia è un complesso mosaico. Dolore diffuso, stanchezza, disturbi del sonno, sintomi neuro cognitivi e disturbi dell'umore, tutti collegati e persistenti nel tempo, sono sintomi da non sottovalutare”.



Sull’esperienza dei pazienti fibromialgici è intervenuta Giuseppina Fabio, vicepresidente Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica che ha indagato il ruolo dell’associazione nel supporto di chi soffre di questa patologia.

“Il problema principale è che si arriva a una diagnosi dopo parecchi anni, dopo diverse diagnosi errate, con un investimento di denaro non indifferente perché si tende inizialmente a sminuire il problema. Lo scopo dell'Associazione è di accompagnare il paziente sia da un punto di vista solidaristico che da un punto di vista pratico sulla gestione della patologia.” Ha dichiarato, sottolineando che in epoca Covid è aumentata la collaborazione tra medici e Associazioni per fare in modo che i pazienti fibromialgici possano autogestirsi in un momento in cui non è facile raggiungere medici e specialisti.



Lo Chef Danilo Angè, Chef Docente de Il Mondo delle Intolleranze, ha deliziato gli ospiti in accademia e in collegamento con una ricetta in diretta: Tortino di alici, patate, spinaci, piselli aromatizzati alla menta ed erbe aromatiche. Ideale per tutte le stagioni e per tutti coloro che soffrono di intolleranze.

Il pesce azzurro, ingrediente principale della ricetta, è stato scelto dalla Dottoressa Lisa Paolucci, biologa nutrizionista, che ha analizzato gli aspetti nutrizionali e gli interventi dietetici utili nella sindrome. “Due i punti fondamentali dell’alimentazione nella cura della Fibromialgia” ha detto, “L'intestino e l'infiammazione dello stesso causata da alcuni batteri che hanno il sopravvento su altri rompendo l'equilibrio, ma anche lo stress e una componente psicologica sono aspetti molto importanti perché come sappiamo il cervello e l'intestino sono strettamente collegati.”



Infine, il Dottor Massimo Alosi, pediatra ospedaliero, ha analizzato la Fibromialgia in gravidanza e allattamento. “La fibromialgia può incidere sia nella parte finale della gravidanza che in allattamento ma anche il contrario, ovvero la gravidanza può acuire fortemente i sintomi della fibromialgia. Questa patologia non è assolutamente da sottovalutare perché potrebbe portare a un parto prematuro o impedire alle mamme di allattare con gravi ripercussioni sul neonato” ha spiegato rispondendo alle domande da casa.



La serata si è conclusa con una Pillola d’arte a cura dagli Amici dei Musei e dei Monumenti Pavesi in collaborazione con Decumano Est che hanno identificato in Frida Kahlo un esempio di come la sofferenza possa essere compagna di un’intera vita e con i ringraziamenti di Sonia Re, moderatrice della serata che ha raccolto la “sfida” lanciata da Tiziana Colombo che l’ha invitata a creare azioni di dialogo nei congressi dedicati alla ristorazione creati da APCI.



Il prossimo appuntamento? Il 20 maggio 2021 alle ore 18.00 CEFALEA, QUANDO IL CIBO PICCHIA IN TESTA…



Dottor Michele di Stefano: Laureato in Medicina e Chirurgia. Specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Professore a Contratto presso l’Università di Pavia: -dall’Anno Accademico 2003/2004 è titolare del Corso Integrativo “Tecniche di Studio della Motilità Digestiva” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Gastroenterologia presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia della Facoltà di Medicina.



Dottor Marco Monzani: Medicina Generale. Dopo la laurea iscritto alla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio , indirizzo Endocrinologia, presso l’Università degli Studi di Milano, direttore Prof. Faglia e ha iniziato l’attività di ricerca e clinica presso l’Istituto Auxologico di Milano, Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) interessandomi di diagnosi e terapia degli ipostaturismi da diversa causa, neuroregolazione della secrezione di GH, metabolismo fosfo-calcico e individuazione e studio di nuovi markers del metabolismo osseo e collagene.



Dottor Piercarlo Sarzi Puttini: Specialista in Reumatologia, Specialista in Medicina Interna, Specialista in Terapia Fisica e Riabilitazione, Professore a contratto in Reumatologia presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore Unità Operativa Complessa di Reumatologia Azienda Ospedaliera Polo Universitario L. Sacco, Milano.



Giuseppina Fabio Vicepresidente Aisf Onlus, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica: AISF ODV è un’associazione “di malattia” senza finalità di lucro che riunisce pazienti, medici, familiari, amici, professionisti e volontari, con esclusive finalità di solidarietà sociale, proponendosi di promuovere e sviluppare progetti che rispondano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ai bisogni del malato fibromialgico.



Dottor Massimo Alosi: Consulente scientifico. Pediatra ospedaliero con diverse esperienze di volontariato in paesi a basse risorse e in calamità naturali in Italia e all’estero come Kosovo, Iraq, Haiti e Libano. I principali interessi sono la fisiologia della nascita e la gestione ottimale dell’emergenza del parto.



Dottoressa Lisa Paolucci: Biologo Nutrizionista. Dopo la laurea in Scienze Biologiche all'Università di Padova, si dedica all'organizzazione di corsi di formazione, eventi ed incontri con l'autore, prima per un'azienda e in seguito autonomamente. In seguito, frequenta il Master di II livello “Alimentazione ed Educazione alla Salute” presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Nel 2018 diventa anche Consulente di Lipidomica per un'azienda spin-off del CNR di Bologna e nel 2019 fonda la TOP SALUS S.r.l. per individuare e diffondere servizi e prodotti innovativi e di eccellenza in grado di migliorare lo stato di salute e la qualità della vita delle persone.



Sonia Re Direttore Generale Associazione Professionale Cuochi Italiani: Associazione di categoria che nasce in un’ottica di aggregazione e servizio, per costituire il valore aggiunto per il professionista della cucina italiana che voglia trovare un ambiente in cui riconoscersi, emergere, condividere la propria esperienza e trovare nuovi spunti di crescita e confronto.



Danilo Angè: Nato a Milano nel 1966, ha seguito gli studi presso l’I.P.A.S. “Amerigo Vespucci” di Milano, città dove ha intrapreso l’attività professionale lavorando presso diversi ristoranti e alberghi. Da sempre affianca la sua attività lavorativa a una serie di interessi che sviluppa parallelamente, collaborando con scuole di cucina e Istituti Alberghieri, aziende di attrezzature per la ristorazione e riviste settoriali.



Associazione Il Mondo delle Intolleranze: nasce nel 2012 su espressa volontà di Tiziana Colombo (attuale Presidente) già fondatrice di blog dal grande seguito dedicati alla cucina per intolleranti. Lo scopo è dichiaratamente a sfondo sociale per l'aiuto e il sostegno a tutti coloro che soffrono di intolleranze verso il glutine, i lieviti, il nichel e il lattosio. Forte di un Comitato Scientifico di medici gastroenterologi, endocrinologi, nutrizionisti e osteopati, si pone l'obbiettivo di trattare l'argomento da un punto di vista medico, alimentare, psicologico e, appunto, sociale.



