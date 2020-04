Crisi sanitaria Covid–19: Maisons du Monde lancia una raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana

Un importante gesto di solidarietà di cui il brand francese è il primo donatore.

Maisons du Monde, marchio francese di arredamento e accessori decorativi presente in Italia dal 2007, lancia una raccolta fondi attraverso il portale Rete del Dono per sostenere la Croce Rossa Italiana in questo difficile momento che l’Italia e il resto del mondo stanno affrontando.



Sosteniamo la Croce Rossa, insieme! È l’invito con cui Maisons du Monde lancia la raccolta fondi, di cui sarà la prima donatrice e attraverso la quale invita tutti i suoi clienti e amanti del brand a dare il proprio contributo, ognuno secondo le proprie possibilità. La raccolta, online su la Rete del Dono, può già contare su un’ottima base di 50.000 Euro, messi a disposizione dal brand francese con l’intento di coinvolgere gli italiani a partecipare a questo importante gesto di solidarietà e possibilmente, a duplicarlo.



La solidarietà è una forza, ne è pienamente convinta l’azienda francese nota in tutta Europa per i suoi infiniti e originali stili d’arredo. Contro la crisi legata alla pandemia del Coronavirus, Maisons du Monde si mobilita anche in Italia, facendo una donazione alla Croce Rossa e creando una raccolta fondi per poter donare ancora di più, insieme! Un sostegno al prezioso lavoro che la Croce Rossa Italiana che sta portando avanti in questi mesi difficili per contrastare la crisi sanitaria e per supportare coloro che ne hanno più bisogno.



Già impegnata in Francia nella lotta all’emergenza sociale che l’isolamento sta contribuendo a incrementare, insieme alla Fondation des Femmes che sostiene le donne vittime di violenze domestiche e nel supportare le squadre di medici che, sempre in prima linea, combattono il contagio, Maisons du Monde rivolge un pensiero anche all’Italia e ai molti eroi che si battono tutti i giorni per prendersi cura di tutti coloro che direttamente o indirettamente sono stati colpiti dal virus.



Paese duramente colpito dall’emergenza, l’Italia è per noi una seconda casa in cui siamo presenti ormai da molti anni, dichiara Julie Walbaum, CEO di Maisons du Monde. Ed è con questo spirito che nasce la nostra volontà di ringraziare chi è in prima linea e di coinvolgere, non solo i nostri clienti, ma più italiani possibile a unirsi a noi, offrendo il proprio supporto alla Croce Rossa nel duro compito di prendersi cura di tutte quelle persone che stanno vivendo momenti di difficoltà. Sono certa che insieme possiamo fare molto. Il nostro caloroso ringraziamento va a tutti coloro che si mobilitano ogni giorno in questi tempi senza precedenti.



Le donazioni possono essere effettuate sul sito di Rete del Dono selezionando la raccolta fondi di Maisons du Monde o direttamente attraverso questo link:

https://www.retedeldono.it/it/maisons-du-monde/coronavirus.



A proposito di Maisons du Monde…

