Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19’ - 14 Settembre - ORE 11

Il prossimo lunedì, 14 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar 'Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19', organizzato da Motore Sanità.

Fare il punto su come l’uso della telemedicina sia fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio delle patologie che affliggono i pazienti cronici.



TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Andrea Belardinelli, Regione Toscana Innovazione IT

- Imma Cacciapuoti, Referente Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità” Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Assessorato Politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna

- Simona Custer, Avvocato A&A Studio Legale

- Leonardo Di Gennaro, Centro TAO Roma

- Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità

- Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina

- Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia

- Davide Lauri, Medico Medicina Generale - Presidente CMCC

- Giulio Molon, Direttore Elettrofisiologia e Cardiostimolazione, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR)

- Marco Nerattini, Direttore Casa della Salute Firenze

- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea

- Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e Presidente della Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa



CONDUCE:

- Giulia Gioda, Giornalista

- Gabriella Levato, Medico Medicina Generale





Per partecipare al webinar del 14 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/35nWoRS











