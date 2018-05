CrossOver - Al Teatro Tor Bella Monaca torna la grande danza

Al Teatro Tor Bella Monaca torna la grande danza. L’8 maggio alle 21 il gruppo E-MOTION presenta “CrossOver”

Un martedì sera all’insegna della grande danza firmata dal Gruppo e-Motion. L’8 maggio alle 21 è di scena CROSSOVER, con Manolo Perazzi e Valeria Russo, regia e coreografia Manolo Perazzi, musiche e regia del suono Flavia Massimo Disegno. Regia e coreografia Manolo Perazzi, musiche e regia del suono Flavia Massimo Disegno, luci Ivandimitri Pilogallo.



Questo lavoro cattura l’uomo sospeso tra il reale e l’immaginario, tra istinto e razionalità, impulsi e freni, guidato da un’energia che non si interrompe anche quando sembrerebbe accennare ad un’involuzione, ad un arresto. Si cerca un controllo al proprio flusso di azioni e pensieri. I performer vengono sopraffatti da un sovraccarico di energia, di emozioni, di input provenienti dall’esterno; vengono attraversati costantemente da energie che li porteranno a proteggersi, a decidere in che modo farsi coinvolgere; cercano un controllo al proprio flusso di azioni e pensieri, si perdono, smarriti in un caos mentale che li costringe al cambiamento perpetuo.



Con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila.



Martedì 8 maggio ore 21





