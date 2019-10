Crowdestate: un anno di progetti in Italia e la prima exit.

Il team italiano di Crowdestate annuncia la sua prima exit. Il progetto di via Meravigli nel pieno centro di Milano, si è concluso in soli cinque mesi con successo e prima della data prevista. Un importante traguardo dopo questo primo anno di attività sul suolo italiano, che ad oggi conta tredici campagne di raccolta fondi concluse in tempi record.

La piattaforma di crowdfunding immobiliare di origine estone, è approdata lo scorso anno in Italia.

Crowdestate è attiva dal 2014 e dopo numerosi successi sul mercato immobiliare del Nord Europa, ha deciso di espandere il proprio business estendendosi anche a sud del continente.

Ad oggi si afferma come una delle principali piattaforme a livello europeo con oltre 190 progetti finanziati, 90 exit e nessun caso di default.



Dopo un anno di lavoro il team italiano, che riconosce come country manager Niccolò Pravettoni, può annunciare con orgoglio la sua prima exit.

L’opportunità che si è conclusa con successo, ripagando tutti gli investitori di capitale e interessi, è il progetto di Via Meravigli a Milano.

Il progetto prevedeva un’operazione di sviluppo residenziale con la trasformazione di un ufficio in tre appartamenti esclusivi a pochi passi dal centro del capoluogo meneghino.

Il costo totale del progetto era di 900.000€ e Crowdestate ha partecipato con una quota di 300.000€.



La società di sviluppo immobiliare che ha scelto Crowdestate per portare avanti la propria idea è la “Cuinetti & Oggioni Real Estate” fondata da due veri professionisti del settore, attivi da anni sul mercato milanese.

Il progetto ad oggi può definirsi a tutti gli effetti completato: gli appartamenti sono stati venduti in tempo record, infatti l’opportunità si è conclusa in soli cinque mesi, rispetto agli otto annunciati. Gli oltre seicento investitori che hanno partecipato alla realizzazione del progetto sono stati ripagati dalla società Sponsor, in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista, con un ritorno su base annua dell’11%.



Ad oggi Crowdestate continua a crescere, la sua community ormai conta oltre quaranta mila investitori provenienti da più di cinquanta paesi del mondo. Insieme a lei continuano a aumentare anche le opportunità.

Possiamo dire in anteprima che in Italia verranno lanciate nel mese di novembre due nuove campagne di raccolta fondi per dei progetti di sviluppo residenziale, in due regioni distinte della penisola.