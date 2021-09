Crudo di Parma “classico”, linea BIO e la novità Culatta: Zuarina protagonista a Identità Golose

Identità Golose, Milano 25 - 27 settembre La sedicesima edizione del Congresso internazionale milanese ospita lo storico salumificio di Langhirano che si presenta all'appuntamento con tante eccellenze

Quando si parla di alta qualità nel campo del food, Zuarina non può mai mancare. Al tradizionale appuntamento col Congresso internazionale di Identità Golose, che si tiene a Milano da sabato 25 a lunedì 27 settembre, sarà dunque presente anche lo storico prosciuttificio di Langhirano, uno dei brand più apprezzati d'Italia nella produzione del prosciutto crudo di Parma.



Solo carni italiane di qualità, un pizzico di sale, il tocco artigianale nella lavorazione, una stagionatura lenta e paziente che avviene nella cantina interrata, luogo ideale per favorire la formazione dei profumi e dei colori che contraddistinguono le proposte del brand fin dalla sua fondazione nel 1860. A tutto questo si aggiungono un'esperienza secolare e un “saper fare” unico che si tramandano di generazione in generazione: solo così può nascere il prosciutto di Parma Zuarina, distribuito e apprezzato nelle location più prestigiose di tutto il mondo.



Per l’evento organizzato da Identità Golose, Zuarina si presenta a Milano con diverse eccellenze. Oltre ai grandi classici come il prosciutto di Parma a 18, 24 e 30 mesi, tanta attenzione è dedicata alla linea BIO. Zuarina è stato infatti uno dei primi marchi italiani a caratterizzare la propria proposta in tal senso, prevedendo sia una linea di prodotti interi che quella degli affettati. Quest'ultima, in particolare, prevede delle vaschette eleganti e curate. Il prodotto, affettato a temperatura positiva, si fa notare all'interno del punto vendita anche grazie alla disposizione delle fette “a chiffonade”.



La grande novità di queste settimane è però la culatta, che rappresenta una splendida sintesi dell'identità del marchio Zuarina. Un salume di qualità, dunque, ma che si contraddistingue per essere fortemente legato a un territorio e ai valori che esprime: l'attenzione alle persone, la cura della materia prima, l’expertise produttiva… Tutti elementi che fanno sempre una grande differenza nel mercato dei salumi.



Allo stand Zuarina sarà inoltre possibile assaggiare anche una specialità CLAI, la tradizionale Passita. Si tratta di una tipica salsiccia romagnola dal gusto dolce e delicato, nella caratteristica forma a “ferro di cavallo”. È prodotta rispettando l'antica ricetta, con le migliori carni magre di suino, e insaccata in budello naturale. È chiamata così perché viene sottoposta a una breve e delicatissima stagionatura che serve a ottenere un prodotto tenero, dolce e con una scioglievolezza al palato inimitabile.



L'incontro CLAI-Zuarina avviene nel 2012, quando il salumificio di Langhirano entra a far parte della grande cooperativa imolese, che ne ha progressivamente acquisito la proprietà impostando un programma di ammodernamento di impianti e sviluppo di competenze professionali. L'obiettivo è concretizzare una proposta qualitativa sul mercato italiano e internazionale con i due brand, CLAI e Zuarina, che hanno connotati storici e specializzazioni differenti, ma con la stessa forte propensione alla qualità. A rendere ancora più varia l'offerta di CLAI è stata poi l'acquisizione per incorporazione nel 2019 della Cooperativa Agricoop, attiva nel campo dei prodotti caseari tipici toscani e oggi conosciuta col brand Faggiola.