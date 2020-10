Cryptoalps.ch La Startup Svizzera costituita anche da sviluppatori italiani in attesa del lancio della ICO

Comunica l’importanza della digitalizzazione del mondo immobiliare real estate 2.0 con il token made in svizzera chiamato XIAN , La trasformazione digitale dell'economia mondiale continua a raggiungere nuove vette ogni anno. Avendo assistito alla totale alternanza computerizzata dell'industria ed essendo consapevole dei pro e dei contro dell'educazione digitale , l'umanità non è mai stata così vicina a rimodellare la realtà convenzionale, e il business immobiliare non fa eccezione. Nonostante il fatto che alcuni aspetti dell'industria immobiliare siano altamente improbabili da sostituire con i computer, possiamo ancora esentare dall'introduzione delle tecnologie a catena di blocco nell'industria. Come influirà la digitalizzazione sull'industria immobiliare? L'introduzione di contratti intelligenti nei servizi a catena di blocco ha offerto ai venditori immobiliari l'opportunità di monetizzare i loro beni e di scambiarli come qualsiasi altra popolare moneta criptata. Ma cosa implica la digitalizzazione immobiliare? La Tokenizzazione è un modo per scambiare fiat o cripto-moneta con i cosiddetti "gettoni"(xian token ), cartolarizzando i beni reali, compresi gli immobili. Il Tokenizing richiede la suddivisione di qualsiasi bene in azioni definite, che in qualche modo rappresentano una quota uguale di un particolare bene sottostante. Quando si tratta di beni immobili, le cose diventano molto più facili da comprendere - ogni parte di una proprietà può equivalere a un gettone con un valore specificato. Per esempio, un'accogliente villa di 500 metri quadrati sulla costa occidentale vicino a Malibu, che vale 15 milioni di dollari, può rapidamente trasformarsi in un bene liquido. Dividetela in azioni, supponendo che una azione sia uguale a un metro quadrato, ed eccoci qui - un gettone uno (XIAN) rappresenta una quota della proprietà del valore di 300 dollari ciascuno. A proposito, il trucco non è né nuovo né originale. La prima vendita di proprietà con la crittovaluta è avvenuta nel 2017 in Ucraina, quando Michael Arringlton, un fondatore di TechCrunch, ha acquistato un appartamento da 60.000 dollari a Kiev con Ethereum. Utilizzando le tecnologie a catena di blocco sulle piattaforme immobiliari, si può trarre vantaggio dal tokenizing di proprietà immobiliari e poi scambiarlo come un titolo su una piattaforma di scambio. La Tokenizzazione di immobili attraverso offerte di gettoni di sicurezza è un modo per facilitare il processo di acquisto di vendita e aumentare la trasparenza del mercato.

