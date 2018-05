Cucina crudista e vegetariana per il casting tv dei talenti delle province del Piemonte e Lombardia

Dal 4 sino al 30 maggio tutti i giovani cuochi, aiuto cuochi delle province del Piemonte e Lombardia, potranno inviare la loro candidatura al casting tv, dei giovani talenti con una lettera di presentazione e una foto a mezzo busto in divisa, una di creazione di cucina o pasticceria a: cucinealte@gmail.com

A partecipare al format Tv "Chef Stars" contro la fuga di padelle all'estero, questa volta sono chiamati tutti i giovani cuochi, aiuto cuochi delle provincie del Piemonte e Lombardia.



Dal 4 sino al 30 maggio potranno inviare la loro candidatura con una lettera di presentazione e una foto a mezzo busto in divisa, una di creazione di cucina o pasticceria a: cucinealte@gmail.com



Questa volta sono privilegiate le cucine salutiste, crudiste, gluten free.



Si esaminano ancora candidature per tutor chef, senza limitazioni di età, ma con grosse e valide esperienze professionali.



Ricordiamo che il format Tv, che andrà in onda sul digitale terrestre, non abbandonerà i partecipanti ed i vincitori, una volta spente le telecamere, bensì creerà un gruppo di lavoro "Cucine Alte" che attraverso corsi, seminari, cercherà di dare un aiuto concreto ai giovani talenti di cucina ed ai suoi tutor Chef, Executive professionisti che li affiancheranno durante la trasmissione.



Servono per i talenti: cuochi, demi chef, pasticceri, butler, personale di sala, bartender, giovani con età massima 33 anni, mentre per i tutor chef non ci sono limiti di età, bensì viene richiesta una grande professionalità e un'empatia "da telecamera".



Si cercano anche ristoranti "speciali", ambienti accoglienti e gradevoli, situati in luoghi particolarmente ameni, in cui si voglia ospitare la sfida della cucina talentuosa.



Il giovane vincitore avrà la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso di teoria "full immersion" con i nostri migliori Chef Executive.