“Cuori Birichini in corsia”. Realtà, innovazione e prospettive future della cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita

Mercoledì 6 ottobre si è tenuto presso il Four Seasons Hotel di Milano l’evento “Cuori Birichini in corsia”, nato grazie all’impegno dell’Associazione Onlus Un Battito di Ali e del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Nel corso dell’incontro, moderato dal direttore del magazine Starbene Francesca Pietra, si è parlato di cardiochirurgia pediatrica e congenita, e di come oggi grazie ai grandi progressi e innovazioni è possibile salvare le vite dei bambini. Sono intervenuti il Prof. Marco Pozzi, primario del Centro di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita di Ancona, una delle eccellenze nazionali, con un indice di mortalità dello 0,3% (a fronte di una media europea del 3,7%), e Valentina Felici, Presidente della Onlus Un Battito di Ali creata dai genitori dei bambini cardiopatici, che supporta i pazienti con iniziative di miglioramento della loro permanenza in ospedale.



Sono intervenute con le loro testimonianze e le loro storie anche le mamme Chiara Mormile, Antonella Mazzarella, Luciana Tajariol.

I neo genitori sono spesso smarriti, per non dire terrorizzati, quando scoprono le cardiopatie nei loro piccoli (e addirittura ci sono ancora tanti ginecologi che prospettano l’aborto); oggi invece esistono reali possibilità di affrontare con successo queste patologie e donare ai bambini una vita normale e in salute.



Durante la conferenza stampa sono state illustrate le nuove frontiere della cardiochirurgia pediatrica e congenita, ed i progetti di benessere avviati dall’associazione per supportare in reparto i bambini e le loro famiglie nel periodo della degenza ospedaliera e in particolare nel post-operatorio.



Chiara Mormile ha raccontato la sua esperienza di mamma di una bimba cardiopatica, a cui prima della nascita era stata diagnosticata una cardiopatia congenita. Nonostante le era stato prospettato un aborto selettivo, ha portato avanti la sua gravidanza gemellare sostenuta dal reparto di Ancona, che ha operato e curato la sua bambina, che oggi è una splendida creatura sana e serena.

Anche Antonella Mazzarella, Direttore Creativo e fondatrice dell'agenzia MAP Communication, ha raccontato la sua esperienza di mamma di un figlio che ha scoperto la sua cardiopatia congenita in età adulta, quindi con dinamiche psicologiche totalmente diverse, ma che sempre nel reparto ha trovato amore, cure e soluzioni al problema.



Il primario prof. Marco Pozzi ha poi raccontato il reparto, il suo team, i numeri ed i successi in campo medico, e partendo dai racconti delle mamme presenti ha spiegato come oggi è possibile dare un sostegno forte e concreto ai genitori che si trovano ad affrontare queste gravi patologie dei propri figli.



Inoltre hanno portato i loro saluti la consigliera della Regione Marche Elena Leonardi (da sempre al fianco dell’Associazione per la promozione e l’attuazione dei propri progetti) e i rappresentanti delle aziende che hanno sostenuto l’evento Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca avanzata e Area test Clementoni S.p.A. e Paola Sciomachen, presidente del ROI - Registro degli osteopati d’Italia.

L’evento è stato organizzato da MAP Communication, agenzia di comunicazione che sostiene con la propria attività l’associazione Un Battito di Ali ed il reparto diretto dal Prof. Pozzi, con un importante sostegno per la sua realizzazione di ROI, Telemedware, Clementoni, Exena.



L’Associazione Onlus Un Battito di Ali



Un battito è quello che fa la differenza tra un bambino sano e sereno e un bambino sofferente. A volte non è solo questione di fatalità ma di opportunità. L’obiettivo dell’Associazione Un Battito di Ali è migliorare la qualità di vita dei pazienti con cardiopatia congenita.



Un Battito di Ali ODV è un’organizzazione laica e indipendente, riconosciuta dalla legge. La mission è promuovere e sostenere progetti ed iniziative della SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita c/o Ospedali Riuniti di Ancona. All’interno dell’associazione, opera il Comitato dei Genitori dei Bambini Cardiopatici, che deve la sua forza proprio ai genitori, vero e proprio motore di tutte le iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione che vengono realizzate.



Un Battito di Ali non persegue finalità di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo autonomo, indipendente da ogni organizzazione o movimento politico. Lo scopo ultimo è sempre migliorare la qualità di vita dei pazienti sia all’interno dell’ospedale sia all’esterno, nella quotidianità.

Valentina Felici, Presidente dell’associazione Un Battito di Ali, ha affermato: “Da sempre cerchiamo di realizzare iniziative che siano utili alla vita dei bambini e delle loro famiglie, studiando progetti che li facciano sentire meno soli, per poi crescere e diventare adulti consapevoli e quindi felici”.

Tutti i progetti già realizzati e quelli sognati per l’avvenire sono rivolti non solo a migliorare le vite dei bambini e delle loro famiglie, ma anche a prevenire morti improvvise causate da patologie cardiologiche non scoperte e da diagnosi non chiare, a supportare studi, e collaborazioni per essere più vicini ai piccoli e grandi eroi. Attività e progetti in vari campi, tutte diverse ma accomunate dallo stesso spirito di solidarietà: cercare di superare insieme gli ostacoli che una patologia cronica genera. “Siamo certi che la partecipazione attiva di chi ha provato e prova l’esperienza sulla propria pelle sia importante - ha continuato Valentina Felici - affinchè l’attenzione nei confronti di queste malattie non rimanga una prerogativa degli addetti ai lavori ma possa favorire l’interesse comune di tutta la società”.



Sono stati illustrati alcuni dei progetti realizzati da Un Battito di Ali:



• La Cartella Giocosa, l’attività giocosa attraverso la quale il bambino prende consapevolezza della sua malattia e dei trattamenti necessari per affrontarla. In reparto un professionista Clown Dottore, Il “Dottor Pupozzi”, affianca Medici e Infermieri nel compito di spiegare la malattia e le cure

• Cuori In Movimento, per favorire l’avvio o il ritorno all’attività fisica e sportiva di soggetti cardiopatici sia in età pediatrica che in età adolescenziale e adulta

• Telemedicina, progetto innovativo che grazie a innovativi micro device permette di controllare e monitorare costantemente l’andamento clinico dei piccoli pazienti

• Progetto Osteopati, il primo progetto in Italia per garantire ai pazienti trattamenti osteopatici per i bambini post operati

• Progetto Macroregione, creazione di un network transnazionale per la diagnosi precoce ed il trattamento di cardiopatie congenite pediatriche nella Macroregione Adriatico-Ionica

• Morti improvvise degli atleti, acquisto di una ecosonda 3D, un gioiello tecnologico sofisticato che consente di migliorare l’accuratezza diagnostica delle patologie cardiache attraverso ecografie tridimensionali



“Il Progetto di Lorenzo”

E’ l’ultimo progetto in ordine di tempo presentato dall’associazione Un Battito di Ali. Luciana Tajariol, mamma di Lorenzo Bockholt, ha raccontato del “Progetto Lorenzo” nato in nome di suo figlio, giovane affetto da cardiopatia congenita che nel 2021 è scomparso prematuramente all’età di 22 anni. Il progetto nasce con lo scopo di migliorare il comfort dei genitori durante la permanenza in ospedale.



In chiusura dell'evento, davvero di grande rilievo e con un messaggio molto toccante, l’intervento ironico e simpatico di Walter Caccioppola, meglio conosciuto in reparto come il Dottor Pupozzi, che ha messo in evidenza l’importanza di portare ogni giorno in corsia il sorriso ai piccoli pazienti.



www.unbattitodiali.it