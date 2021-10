Cure palliative e green pass - troppi i dubbi

Decreto Green Pass accumuna RSA, RSD ed Hospice, strutture significativamente diverse tra di loro Codacons chiede al Ministero della salute il ripristino su tutto il territorio nazionale delle normative che regolano le cure palliative correlate dalle giuste tutele

Cronaca Lombardia e Nazionale: ancora molta confusione regna a livello normativo circa il completo ripristino dei protocolli di Cure Palliative erogate all'interno di strutture come RSA, RSD e Hospice.



Con l'introduzione del Green Pass, infatti, ciò dovrebbe consentire al pieno ripristino della situazione preesistente, cosa che ancora però non si è verificata, avendo il Legislatore, accumunato le stesse regole a strutture caratterizzate da differenze significative tra di loro.



Ovviamente è fondamentale auspicarsi il pieno rispetto di controlli volti a garantire la sicurezza dei ricoverati, spesse volte pazienti molto fragili, ma questo non può comportare il venir meno di un servizio di enorme importanza per decine, centinaia e migliaia di persone che soffrono tutti i giorni.



Codacons: "Per questo motivo ci facciamo portavoce di questa importantissima esigenza, chiedendo in prima persona al Ministero della Salute di intervenire riportando la situazione, con tutte le necessarie cautele, a quella preesistente prima della pandemia - afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - rimandiamo interamente alle considerazioni svolte dal Dott. Marco Ceresa, consultabili al seguente link per tutte le informazioni http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=99122."