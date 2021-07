D'estate il delivery va di moda sul litorare: Ortago consegna le grigliate di carne in spiaggia

Dalla frutta e verdura ai piatti caldi, ma con attenzione al fitness. La piattaforma del delivery del fresco amplia la propria offerta con L’antica Fattoria. Il founder, Matteo Zorzato: “Tra camping e spiagge la tendenza è quella di ordinare grigliate, anche di pesce. Noi riusciamo a consegnarle ovunque, da Lignano a Jesolo”

C’era una volta la fatica di farsi la grigliata in spiaggia o in campeggio. Carbonella, bombole del gas, ore a sudare di fronte a fuochi caldissimi. Adesso, la grigliata di pesce o di carne si ordina da asporto, viene consegnata in un comodo contenitore riciclabile e servita direttamente al camping, in spiaggia o in appartamento, a seconda di dove il turista balneare sta passando le proprie vacanze. Ne è nata una moda, che sta prendendo piede lungo il litorale da Lignano a Jesolo, ma anche Caorle e in tutte le località del Triveneto.



È questa la rivoluzione che lancia Ortago, il primo ecommerce con logistica integrata dove frutta e verdura si possono comperare a porzione, con consegna garantita in un minimo di 12 ore in 600 comuni tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che possono diventare al massimo 48 ore durante i fine settimana. E da adesso si potranno ordinare anche pasti completi, con un taglio particolarmente “locale”. Perché, nonostante abbondino le offerte di cibi “fitness” (che è il core business di Ortago), quando è ora di organizzare una cena con l’aria del mare che spira attorno, nessuno sembra volersi separare da pollo e pesce alla griglia



L’iniziativa è decollata grazie all’accordo tra Ortago e L’Antica Fattoria, azienda sorta nel 1958 condotta da Olinda e Luca Mogno specializzata storicamente nella creazione di pasti da vendere nei mercati cittadini (tra il Trevigiano, il Vicentino e il Veneziano una decina i mercati dove opera). Ortago mette a disposizione la propria logistica specializzata nel grocery del fresco e freschissimo; l’Antica Fattoria ha, con la linea disponibile all’acquisto sul sito ortago.it, ampliato la sua gamma di prodotti offrendo una linea gourmet di pasti che stanno finendo sulle spiagge del litorale del Triveneto.



“Siamo felici di aver intercettato un nuovo trend”, dice Zorzato. “Durante il lockdown sempre più persone si sono affacciate all’acquisto on line di frutta e verdura e abbiamo capito che fornire le pietanze con tutti i riferimenti di legge, incluse le calorie per chi è attento al fitness, è molto apprezzato ed è un servizio che i ristoranti non possono fare. Il modello è assolutamente ecosostenibile. Il packaging è infatti riciclabile, sono delle scatoline in polistirolo alimentare, box isotermici che d’estate vengono tenuti freschi dal ghiaccio alimentare in gel e d’inverno sono invece isolanti”.



L’azienda di Zorzato, fondata a Dolo, nel Veneziano, ha ottenuto la leadership del delivery sui litorali perché propone un modello che è un unicum assoluto per il Triveneto. Il motivo? Riuscire a consegnare i freschi e i freschissimi è praticamente impossibile con la normale rete logistica esistente. Mantenere la temperatura tra gli otto e i dieci gradi, ossia quella ideale per la conservazione per gli ortaggi, è molto complicato; i camion frigo viaggiano tra gli zero e i quattro gradi, ed è troppo freddo. Per questo, fino ad oggi chi ha provato a realizzare un business di questo tipo si è fermato alle città e non è riuscito a raggiungere i piccoli comuni. Ortago ha risolto la cosa con dei mezzi di proprietà che si occupano solo di questo. E dai piccoli comuni alle spiagge il passo è stato breve, è bastato proporre la carne alla griglia con la qualità delle migliori bracerie.