Data: Roma, 18 maggio 2020



Da AICP una carica di solidarietà con la Primavera del Coaching



In questo momento tutti i Coaching Club regionali di AICP sono impegnati ad erogare oltre 2000 sessioni di coaching gratuite online.



E’ una primavera particolare quella che stiamo vivendo, i sentimenti di rabbia e di dolore si intrecciano con quelli di speranza e riconoscenza. Il desiderio naturale di ripartenza deve fare i conti con quanto è effettivamente possibile sperare e, purtroppo, anche con il peso insopportabile dei lutti e delle necessarie restrizioni.



AICP è un’associazione di coach professionisti che allenano quotidianamente l’ascolto per comprendere empaticamente quanto sta succedendo, ed essere pronti a raccogliere con slancio le esigenze delle persone che vogliono guardare avanti. La stessa visione di AICP è quella di contribuire a costruire una società più felice nella quale sia possibile allenare il proprio potenziale umano, per farlo diventare forza concreta di scelta e cambiamento, nel rispetto degli individui, della collettività e del bene comune.



Fu così che dalla Sicilia, forse proprio perchè quello era il luogo più distante dall’epicentro del covid 19 che a marzo scuoteva pesantemente Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, nasceva l’ispirazione giusta e la voglia dei coach di dare il proprio contributo: il 21 marzo partiva dal Coaching Club siciliano la prima offerta di coaching gratuito online per tutti con il messaggio/hashtag “Guardando fuori andrà bene”. E dalla Sicilia il progetto di solidarietà è stato ripreso e riadattato con entusiasmo da tutti i 14 Coaching Club di AICP che si sono rimboccati le maniche per organizzare un enorme programma di interventi di coaching digitale mai visto prima.

“Guardando fuori andrà bene” anche per il Lazio e la Puglia, mentre dalla Lombardia arriva un incoraggiante “Insieme ce la faremo” e dall’Emilia Romagna uno “Scopri la tua idea per il futuro” passando dalla Sardegna con il suo “Mi sono portato la primavera dentro” e il Trentino Alto Adige con “Noi ci siamo”; l’invito del Veneto è per “E’ tempo di coaching, guardiamoci dentro”, quello delle Marche “Scopri il tuo tesoro”, la Toscana esorta un “Inizia oggi”, la Campania propone “Un coach per rifiorire” e il Piemonte Val d’Aosta con “Pronti ad uscire per progettare il tuo futuro”.

Al momento il progetto è ancora in corso e stiamo contando oltre 2000 sessioni gratuite offerte in tutta Italia.



Il presidente di AICP Massimo Negro si sente orgoglioso della risposta volontaria dei soci e dichiara: “Sono fiero di questo progetto, nato in un periodo di grande difficoltà e che, nonostante tutto, ha stimolato la creatività dei nostri soci. I 14 Coaching Club coinvolti hanno già erogato, in un mese, oltre 600 ore di coaching online, con la partecipazione di circa 200 coach AICP di tutta Italia. Un risultato che dimostra quanto la comprensione del coaching sia diffusa oltre che la sua importanza come strumento per allenare e sviluppare i propri talenti e per consentire il raggiungimento dei propri obiettivi. I nostri Coaching Club regionali, attraverso la divulgazione del coaching, sono come lievito per lo sviluppo delle persone e del territorio. Questo dono di oltre 2000 sessioni gratuite si rivela una grande opportunità per poter guardare avanti e affrontare con determinazione questa fase di ripartenza”.



La situazione ora prevede che alcune regioni terminino l’erogazione delle sessioni gratuite a fine maggio, mentre altre prolungheranno a giugno e luglio. Per le diverse opportunità si invitano gli interessati a visitare le pagine Facebook dei Coaching Club territoriali o andare nel sito AICP alla pagina: https://www.associazionecoach.com/la-primavera-del-coaching-aicp-2020-in-tutti-i-coaching-club-ditalia/



Qualche informazione utile.



Cos’è Aicp?

AICP è un’associazione di coach professionisti iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex legge 4/2013. La sua missione è costruire insieme ai soci crescita professionale tramite il confronto, la ricerca e la formazione continua per garantire ai clienti un coaching di eccellenza con tre scopi fondamentali:

1-Approfondire la metodologia, la ricerca e la filosofia del Coaching in un’ottica di confronto leale, onesto e pluralista tra Coach.

2-Promuovere la ricerca, la formazione e la divulgazione del Coaching in Italia, in modo da sviluppare la credibilità e l’efficacia del Coaching stesso.

3-Organizzare servizi per i soci con il fine di orientare i Coach alla professione, all’avvio della stessa, assicurare e garantire ai clienti la massima professionalità.

Ogni regione ha organismi dove si può decidere e agire insieme: i Coaching Club.



Cos’è il Coaching?

E’ prima di tutto una filosofia di vita basata sul rispetto della persona, sulla convinzione che le potenzialità di ognuno, così come la fiducia, la speranza, la determinazione, possono essere allenate. Nella pratica il Coaching è un metodo di sviluppo personale e organizzativo che si basa sulla relazione di fiducia tra Coach e Cliente (Coachee) al fine di valorizzare e allenare le potenzialità del Cliente o dell’organizzazione per il raggiungimento di obiettivi definiti.



