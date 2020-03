Da FILLAST arrivano i sieri intelligenti Advanced e Absolute

FILLAST l’esaltazione dell’acido ialuronico FILLAST® Technological Luxury Cosmectics è una business unit di General Topics, azienda di Salò che ha dedicato le proprie energie nel ricercare soluzioni efficaci e sicure per svariate condizioni e patologie cutanee creando più di 30 brevetti estesi a livello internazionale.

FILLAST® Technological Luxury Cosmectics presenta:

• ADVANCED e ABSOLUTE

Due sieri innovativi basati sulla biologia dell’acido ialuronico che, grazie al sistema S.S.I. (Supplementazione-Stimolazione-Inibizione), diventa parte attiva nel rimodellamento delle qualità estetiche della cute.

Un lusso accessibile in grado di fermare il tempo grazie all’innovativa tecnologia e in grado di portare alla supplementazione, alla stimolazione della biosintesi e all’inibizione della degradazione dell’acido ialuronico a livello cutaneo.

Dalla qualità e quantità di acido ialuronico naturalmente contenuto nella nostra cute dipendono idratazione, tonicità, elasticità e presenza di rughe, definendo quindi le qualità estetiche della pelle. La sua azione fisiologica determina un effetto rimpolpante, ridensificante e idratante.

Nei laboratori di ricerca FILLAST® è nata l’intuizione che ogni azione diretta ad agire sull’acido ialuronico doveva essere qualcosa di più articolato e sofisticato rispetto ad una elementare integrazione a livello cutaneo di questa importante molecola naturale.

Dalla ricerca nascono due sieri unici, nati dall’esaltazione dell’acido ialuronico, innovativi, efficaci e piacevoli per contrastare i segni del passare del tempo:

FILLAST® Advanced per una mirata azione rivitalizzante

FILLAST® Absolute per una energica azione ristrutturante



ABSOLUTE

L’esaltazione dell’acido ialuronico

FILLAST® Absolute In Depth Restructuring Ageless Beauty 24-Hour Serum il siero della verità all’acido ialuronico indicato dai 40 anni in su per una risposta più energica mirata dedicata alle pelli mature.

Prezioso siero 24 ore, formula concentrata per una bellezza senza età, con effetto ristrutturante. Il lusso diventa una fusione tra scienza e piacevolezza. La texture è così irresistibile da suscitare emozioni.



FILLAST ABSOLUTE

In cosa consiste

Fillast® Absolute è molto di più di una semplice integrazione di acido ialuronico; grazie al sistema S.S.I. (Supplementazione-Stimolazione-Inibizione), diventa parte attiva nel rimodellamento delle qualità estetiche della cute.

Indicato per tutti i tipi di pelle, è un siero caratterizzato da prerogative uniche, corposo nella sua essenza, facilmente stendibile e rapidamente assorbito.

• Quando è indicato

Per l’ageing cutaneo più evidente, generalmente rilevabile dopo i 40 anni di età, con pelle caratterizzata da grana cutanea non uniforme, ispessita, disidratata e ipo-elastica, con colorito spento e presenza di rughe sottili e profonde.

È perfetto per la pelle del viso-collo e contorno occhi-labbra.

• Benefici

La specifica azione ristrutturante è ottenuta grazie ad una intensiva azione multicentrica in grado di donare apprezzabili benefici quali una marcata azione illuminante e ravvivante. Questo siero concentrato idrata e affina la texture cutanea rendendola liscia e setosa, esplica una positiva azione levigante sulle fine lines e riempitiva e rimpolpante sulle rughe profonde, diminuendone in modo apprezzabile la visibilità. Ridefinisce l’ovale del viso, favorisce elasticità e tonicità della pelle, particolarmente a livello del collo e sottomento.

La sua azione è “intelligente”: idrata maggiormente dove più alta è la necessità di idratare.

Risultati significativi già dopo 2 settimane di utilizzo

• Come utilizzarlo

Dopo una accurata detersione della pelle, applicare mattina e/o sera il siero concentrato su viso e/o collo massaggiando delicatamente sino ad assorbimento completo ed uniforme. Questo siero prezioso può anche essere utilizzato per potenziare l’effetto degli altri prodotti FILLAST® o come base per il make-up. Quando utilizzato come base attendere che il prodotto sia uniformemente assorbito, circa un minuto, prima di applicare altri prodotti.

• Effetto “blurring”

Dalla “flash cosmetology”, la tecnologia cosmetica che si ispira alla fotografia digitale e che ha creato il blur, il fotoritocco in crema, nasce l’effetto blurring.

Grazie all’effetto blurring l’efficacia del prodotto è visibile già dopo pochi minuti dall’applicazione.



FILLAST ADVANCED



• In cosa consiste

Prezioso siero concentrato basato sulla biologia dell’acido ialuronico, rivitalizzante multifunzione antirughe ad azione spianante e lenitiva.

• Quando è indicato

Indicato per tutti i tipi di pelle, è un siero caratterizzato da prerogative uniche: corposo nella sua essenza, facilmente stendibile e rapidamente assorbito, ad azione di lunga durata, elasticizzante, rassodante, tonificante e antigravità.

Ideale per prevenire e contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo quando risultano moderati e meno severi, generalmente dai 25 ai 40 anni. Dedicato al viso-collo e contorno occhi-labbra, per una bellezza senza età.

• Benefici

Intelligente azione idratante multilivello: agisce dove maggiormente è più alta l’esigenza di idratazione.

Funzione reservoir: genera una riserva d’acqua che viene utilizzata dalla pelle.

Il prodotto si caratterizza per una multicentrica azione rivitalizzante che si concretizza in una marcata azione illuminante e ravvivante. Idrata e affina la texture cutanea rendendola levigata e liscia. Esplica una positiva azione spianante e levigante sulle rughe superficiali, contrastando la visibilità di quelle più profonde. Dopo il suo utilizzo la pelle risulta morbida e vellutata.

Risultati significativi già dopo 2 settimane di utilizzo

• Come utilizzarlo

Utilizzare mattino e/o sera. Dopo un’accurata detersione della pelle, applicare il siero concentrato su viso e/o collo nella quantità resa disponibile da una o due erogazioni, massaggiando delicatamente sino ad assorbimento completo ed uniforme. Ottimo come base make up.

Quando utilizzato come base attendere che il prodotto sia uniformemente assorbito, circa un minuto, prima di applicare altri prodotti.

• Effetto “blurring”

Dalla “flash cosmetology”, la tecnologia cosmetica che si ispira alla fotografia digitale e che ha creato il blur, il fotoritocco in crema, nasce l’effetto blurring.

Grazie all’effetto blurring l’efficacia del prodotto è visibile già dopo pochi minuti dall’applicazione.



