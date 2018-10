Da Firenze a Pistoia, cinquanta giovani per rinnovare il settore agrario

Parte dai giovani la spinta per rinnovare il settore agricolo toscano e per renderlo più competitivo nel mondo. Questa consapevolezza ha animato l’organizzazione di un doppio percorso di studi che, tra Firenze e Pistoia, formerà un totale di cinquanta ragazzi tra i 18 e i 29 anni con l’obiettivo di farne tecnici professionisti da inserire in ruoli strategici all’interno di aziende agrarie, agro-alimentari e agro-industriali. Il primo è denominato Enofood.com, è ospitato dall’Istituto Agrario fiorentino e fornirà le competenze legate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, mentre il secondo è Agri.Mktg.4.0, è ospitato dal polo universitario pistoiese ed è orientato alla comunicazione e al marketing delle produzioni agrarie: per entrambi, le iscrizioni scadranno mercoledì 3 ottobre. I due progetti portano la firma della Fondazione Its EAT - Eccellenza Agroalimentare in Toscana di Grosseto e hanno trovato il partenariato di quasi sessanta realtà di tutta la regione tra aziende, scuole e istituzioni.

Parte dai giovani la spinta per rinnovare il settore agricolo toscano e per renderlo più competitivo nel mondo. Questa consapevolezza ha animato l’organizzazione di un doppio percorso di studi che, tra Firenze e Pistoia, formerà un totale di cinquanta ragazzi tra i 18 e i 29 anni con l’obiettivo di farne tecnici professionisti da inserire in ruoli strategici all’interno di aziende agrarie, agro-alimentari e agro-industriali. Il primo è denominato Enofood.com, è ospitato dall’Istituto Agrario fiorentino e fornirà le competenze legate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, mentre il secondo è Agri.Mktg.4.0, è ospitato dal polo universitario pistoiese ed è orientato alla comunicazione e al marketing delle produzioni agrarie: per entrambi, le iscrizioni scadranno mercoledì 3 ottobre, con le lezioni che prenderanno il via nei giorni successivi.



I due progetti portano la firma della Fondazione Its EAT - Eccellenza Agroalimentare in Toscana, una scuola speciale di tecnologia con sede a Grosseto, e rispondono ad una duplice finalità: da una parte ambiscono a fornire ai ragazzi una concreta futura opportunità lavorativa, mentre all’altra vogliono garantire professionisti per le imprese agrarie e agro-alimentari in grado di migliorare la produttività e la competitività del settore. In questo senso, Enofood.com e Agri.Mktg.4.0 hanno trovato il sostegno e il partenariato di quasi sessanta realtà di tutta la regione, con aziende, consorzi, istituti superiori, associazioni di categoria e istituzioni che collaboreranno nelle 1.200 ore di lezioni in aula e nelle 800 ore previste di tirocinio. I corsi, infatti, avranno un taglio fortemente pratico, con gli allievi che avranno la possibilità di formarsi all’interno delle diverse imprese agrarie e agro-alimentari al fianco dei loro professionisti per acquisire competenze e conoscenze direttamente sul campo. I due percorsi saranno accomunati da una particolare attenzione rivolta allo studio delle nuove tecnologie e dei social media come strumenti per valorizzare l’eccellenza delle produzioni toscane nel mondo, imparando anche ad analizzare le domande e le specificità dei mercati emergenti per proporre soluzioni innovative legate al marketing e alla comunicazione. Per gli studenti fuori sede, inoltre, sono previste agevolazioni (assegni di studi e voucher) pubblicate sul sito www.fondazione-eat.it. «Il settore agrario e agro-alimentare - commenta Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione Its EAT, - ha sempre più bisogno di nuove figure professionali specializzate in ambiti come il marketing e la comunicazione che, finora, sono stati sottovalutati. Per le aziende, si tratta di un salto di qualità necessario per porsi nel mercato in modo innovativo, capirne le evoluzioni e diventare sempre più competitive. I due percorsi di Firenze e Pistoia rispondono proprio a queste esigenze, dunque invitiamo i giovani interessati ad approfittare dell’opportunità di indirizzare il loro futuro verso un settore in crescita e pronto ad investire su di loro».