Da Hotpoint la soluzione ottimale per prolungare la conservazione dei cibi ed evitare gli sprechi alimentari

Ancora più spazio e il massimo della flessibilità con i nuovi frigoriferi Hotpoint da 84 cm

Le giornate si fanno sempre più calde ed è importante trovare l’alleato perfetto per una prolungata e migliore conservazione dei cibi. I nuovi frigoriferi Hotpoint da 84 cm sono progettati per offrire il massimo dello spazio e della personalizzazione, grazie ad un design distintivo che sfrutta fino a 574 litri di capacità e ben 84 cm di larghezza: la soluzione ideale per organizzare gli alimenti in modo efficace e combattere lo spreco alimentare.



Design elegante ed ergonomico

È risaputo infatti che, a seconda dei cibi, la conservazione cambia ed è per questo che i Doppi Total No Frost del marchio Hotpoint puntano a soddisfare le esigenze dei consumatori permettendo di disporre diverse tipologie di alimenti, sia all’interno del frigorifero sia del freezer.

Il Fresh Zone+ è il cassetto studiato appositamente per la conservazione di frutta e verdura con controllo di umidità integrato; il cassetto poco sopra Fresh Zone 0° C è perfetto invece per carne e pesce; inoltre, i cinque balconcini laterali sono adatti soprattutto per riporre uova, burro e bevande. Nel freezer, il Twist Ice permette di disporre di cubetti di ghiaccio sempre pronti all’uso.

Non solo libertà di personalizzazione, ma anche una tecnologia avanzata come l’Active Fresh ritarda il deterioramento dei cibi. Grazie a questa innovativa caratteristica, la temperatura è costantemente controllata e viene ripristinata repentinamente nel caso di eventuali variazioni che possono ad esempio verificarsi all’apertura della porta. Con l’Active Fresh, sia la qualità sia i valori nutrizionali dei cibi vengono tutelati maggiormente nel tempo.

Oltre a questa tecnologia, il sistema Doppio Total No Frost evita la formazione di brina, spesso causa di un maggiore deterioramento degli alimenti: in questo modo la temperatura e l’umidità interna resta inalterata e si evita lo scambio di odori dalla zona frigo alla zona freezer.

Il design distintivo dei nuovi frigoriferi da 84 cm è progettato nel dettaglio per adattarsi ad ogni tipo di cucina, da quelle più moderne a quelle più classiche. Le linee sono pulite e innovative, l’illuminazione è a led sia nella parte superiore sia nella parte laterale e le maniglie esterne sono robuste e di facile impugnatura. All’estetica si unisce la funzionalità e praticità e così l’apertura della porta a filo muro è studiata per aprirsi fino a 90° e permettere di estrarre facilmente i cassetti.



Affidabilità garantita

L’affidabilità è garantita dalle migliori e più avanzate tecnologie Hotpoint. Inoltre, l’innovativo compressore è garantito per ben 20 anni.



Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) è la principale azienda di elettrodomestici al mondo con un fatturato annuo di circa 20 mil iardi di dollari, 77.000 dipendenti e 59 centri di produzione e di ricerca tecnologica nel 2019. Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo. Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.com o seguirci sugli account LinkedIn e Twitter.