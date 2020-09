Da IO' Skincare arriva la soluzione contro le macchie della pelle del viso

In estate la pelle del viso è sottoposta a stress: il sole spesso causa la comparsa di inestetiche macchie che sono difficili da eliminare. IO’ Skincare la prestigiosa linea cosmeceutica del Gruppo Novavision, azienda italiana di riferimento per apparecchiature elettromedicali ed estetiche, presenta una valida soluzione a questi problemi.

IO’ Skincare White Issue Fluid è la formula perfetta contro le macchie della pelle del viso.

Da utilizzare anche come base per il trucco, il trattamento quotidiano biotecnologicamente e naturalmente depigmentante garantisce risultati presto visibili grazie all’innovativa formula “Whitening”.



Il prodotto è ricco di sostanze funzionali tra cui il dymethylmethoxy palmitato cromanile con un effetto sbiancante, testato per efficacia e sicurezza con risultati soddisfacenti, inibisce la melanogenesi e svolge un’azione fotoprotettiva; filtri UVA e UVB per una protezione della pelle dai danni causati dai raggi ultravioletti; burro di karitè che svolge una funzione emolliente ed idratante.



Innovazione, professionalità ed impegno sono i valori di NOVAVISION Group SPA. L’unione di scienza e natura, questi gli stessi principi che ne hanno determinato il successo.