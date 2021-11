Da non perdere il Finissage della Mostra “La cura e l’abbandono” .

Nell’ultimo giorno della mostra, è stato preparato il Finissage (fine mostra) con molte sorprese e partecipazioni importanti.

Fino al 28 novembre 2021 presso la sala polifunzionale dell’Associazione Culturale VIBRA di Arona (NO), sarà possibile visionare e prenotare le opere della fotografa Sara Gorlini.



Nell’ultimo giorno della mostra, è stato preparato il Finissage (fine mostra) con molte sorprese e partecipazioni importanti.



Questa la scaletta:



Ore 15.00 Presentazione Associazione Culturale Vibra



Ore 15.20 I Burattini di Chicco Colombo dialogano con la fotografa



Ore 15.45 Intervento dell’Architetto Elena Bertinotti sul recupero e restauro delle sale al piano terra di Villa Nigra a Miasino NO



Ore 16.15 Visione Video Documentario restauro Villa Nigra



Ore 16.30 Presentazione programma eventi e brindisi



La Cura e l’Abbandono è un progetto che nasce nel 2017 come testimonianza di luoghi in abbandono tra la Lombardia e la Toscana.



L’interesse tuttavia per edifici dismessi e in decadenza nasce già da molti anni e oggi è diventato una mostra fotografica.



L’esposizione presenta 28 fotografie in bianco e nero che ritraggono aziende in disuso, abitazioni, casali e un manicomio, accompagnati talvolta dalla presenza dei burattini di Chicco Colombo, a simbolo di una presenza vitale che c’è stata e che ancora in qualche modo è presente nei ricordi di chi li ha vissuti.



Durante il finissage, Chiccco Colombo sarà moderatore di dialogo tra la fotografa e i burattini che hanno posato per lei.



Fissare nella memoria la vita che scorre. Restituire identità a luoghi dimenticati. Prendersi cura delle cose che sono ora e che non saranno più.



“Fotografo per diletto, cosa che fa di me una fotografa dilettante. Uso prevalentemente il bianco e nero perchè mi permette di dare corpo all’emozione che mi suscita quello che fotografo, soprattutto luoghi di vita (vissuta o attuale) e persone.”



Preso blog della fotografa: www.saragorlini.wordpress.com



Per l’Associazione Culturale VIBRA è stato un vero piacere iniziare (la sede è stata inaugurata il 23 novembre 2021) con la mostra di Sara Gorlini, assieme a quella pittorica di ADA, “83 anni al tempo del covid” che rimarrà fino al 31 dicembre 2021.



Tutte le nostre attività si dirigono verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 in special modo per ciò che riguarda la Cultura sostenibile e l’inclusione.



Siamo contenti di tutti i supporti ricevuti e delle proposte che giornalmente riceviamo, segno che siamo sulla giusta strada.



La nostra intenzione è a breve di aprire una grande campagna di tesseramenti in modo da dare la possibilità a chiunque di poter usufruire appieno della nostra struttura e attività, dichiara Riccardo Reina Presidente di VIBRA.



INFORMAZIONI



Prenotazione obbligatoria – Posti limitati



+39 335 761 8489

direzione@vibra.site

www.vibra.site



Location:



Associazione Culturale VIBRA

Arona Via Torino 23

28041 NO