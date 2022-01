Da oggi il noleggio auto è senza carta di credito!

Dal 2022 la società AutonoleggioPrime permette ai clienti di noleggiare un’auto senza carta di credito e senza depositi cauzionali

Autonoleggio Prime si presenta come una società di noleggio auto davvero innovativa. Attualmente si tratta dell’unica attività in Italia in grado di offrire il servizio di affitto auto non solo senza carta di credito, ma anche senza depositi cauzionali!



Un noleggio auto alla portata di tutti



L’azienda, operativa da anni nel settore dell’autonoleggio in Sicilia, offre alla clientela auto di ogni categoria a prezzi molto competitivi. Le tariffe Low Cost permettono ai clienti di ottenere un servizio a costi bassi, alla portata di tutti.

La filosofia aziendale si identifica in un approccio molto semplice con i clienti. Le modalità di prenotazione e di ritiro delle autovetture sono particolarmente agevolanti e prive di complicazioni.



Non è richiesta alcuna carta di credito per l’affitto di un’auto. Inoltre, anche per quanto riguarda la sicurezza delle autovetture, non è richiesto alcun deposito cauzionale in quanto, i mezzi sono tutelati da un’efficiente copertura assicurativa a 0 franchigia.



Come prenotare un’auto a noleggio con AutonoleggioPrime



Per prenotare un’autovettura senza carta di credito e senza depositi sarà sufficiente recarsi sulla piattaforma online della società Autonoleggio Prime e compilare il modulo di prenotazione inserendo luogo e data di noleggio.

Se si preferisce pagare senza carta di credito, basterà selezionarlo durante la fase finale della prenotazione. Riservare un’auto non è mai stato così semplice!



Se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi ricevere un preventivo gratuito visitando il sito web dell’azienda.