Da oggi la Puglia ha un nuovo indirizzo a Milano!

Puccia&Pasta è il luogo dove gustare tante ottime specialità pugliesi! Qui puoi scegliere tra pucce originali e squisite ricette di pasta. Puoi consumarle sul posto o portarle comodamente a casa.

Puccia & Pasta nasce per condurre i suoi clienti in un viaggio alla riscoperta dei sapori autentici della Puglia e i suoi dintorni. Freschezza, genuinità, alta qualità sono gli ingredienti della nostra offerta, semplice e accessibile: vedi, scegli, ci guardi mentre cuciniamo il tuo piatto e poi ne godi tutto il gusto.



Il locale Puccia&Pasta è stato pensato come un piccolo ma gradevole punto di ristoro, nel rinomato quartiere isola, dove tutto è stato concepito per essere veloce e comodo in modo tale che possa rispondere alla domanda di chi si avvicina per un veloce pasto, ma di qualità.



Chi siamo

• Puccia&Pasta è unafood-experience alla riscoperta dei sapori autentici del nostro Sud: la Puglia e i suoi dintorni

• Da noi si può gustare pasta fresca condita e cotta al momento e la classica puccia salentina con le farciture più classiche e gustose

• Freschezza, genuinità, alta qualità sono gli ingredienti della nostra offerta, resa semplice e accessibile dalla modalità di fruizione: vedi, scegli, ci guardi mentre cuciniamo il tuo piatto e poi ne godi tutto il gusto.

• Ogni giorno, quando la nostra cucina si anima e in sala ricomincia il lavoro, ciascuno di noi sa bene quali sono le aspirazioni che ci muovono. Cinque semplici punti, in un manifesto da condividere con voi: portiamo a tutti la qualità accurata del cibo gourmet, grazie all’essenzialità di un servizio moderno; ridiamo un posto a tavola alle sane e buone tradizioni di un tempo; ogni giorno, mettiamo nei piatti che cuciniamo freschezza e genuinità; rispettiamo la tradizione del nostro Sud, sposandola, dove il matrimonio è felice, alla modernità di nuovi ingredienti.

• Puntiamo su specialità territoriali riconosciute come il capocollo di Martina Franca (Slow Food – IGT), il caciocavallo Silano DOP, il prosciutto di Faeto (riconosciuto P.A.T. prodotti agroalimentari tradizionali italiani), la stracciatella di Putignano. Ma vantiamo anche prelibatezze rare come la carne di vacca podolica, presidio Slow Food

• Nella produzione della puccia e della schiacciata usiamo il lievito madre (perché ha meno zuccheri, è meno incline a generare infiammazioni, ha più sapore e colore), le farine di tipo 1 (nutrizionalmente più equilibrate: meno raffinate, con più crusca e di germe di grano che la rendono digeribile; inoltre la fibra alimentare aiuta a mantenere una buona funzionalità intestinale e modula l’impatto glicemico durante l‘assunzione di cibo), una lunga lievitazione (la fermentazione si svolge prima e non nello stomaco delle persone!)

• La pasta è solo fresca, cucinata espressamente e finita di cuocere davanti ai vostri occhi, per unire al piacere del gusto, l’esperienza della cucina fatta “in casa”: prima “spadellata” per fondere insieme sapori e aromi, poi guarnita con quel tocco in più che rende unica la ricetta e gradevole alla vista il piatto. Abbiamo formati per tutti i gusti: lunghi, corti, pugliesi, campani, ma anche abruzzesi, calabresi o altri che sempre dal Sud del nostro Paese si sono diffusi in mille ricette fino al Nord, in una sorta di Unità d’Italia nel nome della pasta. Orecchiette, cavatelli, troccoli, e poi paccheri, chitarrina uovo, pasta lasagna e gnocchi di patate, per sperimentare le più svariate combinazioni e rendere ogni volta nuova l’esperienza della tavola.



In cosa crediamo

• Pensiamo che il cibo della Puglia e dei suoi dintorni sia un messaggio di cultura alimentare di grande valore non ancora sufficientemente diffuso e dotato di un elevato potenziale di rivisitazioni e aggiornamenti, pur nel massimo rispetto della tradizione

• La mission di Puccia & Pasta è fornire alle persone che entrano nel nostro bistrot un’alternativa di alimentazione veloce (anche da asporto) a costi contenuti, ma di elevata soddisfazione sensoriale

• La proposta alimentare si caratterizza per uno straordinario rapporto prezzo-qualità

• Il prezzo: la fascia di spesa si colloca in una area di spesa comparabile con quelle catene dei ristoranti o singoli punti di consumo di fast food più comuni La qualità: la definizione del livello qualitativo si affida a una serie di driver specifici: grammatura sostenuta delle porzioni, esclusività della interpretazione delle ricette classiche della tradizione pugliese e dei suoi dintorni con possibilità di personalizzazione delle combinazioni di gusti, esperienza sensoriale di livello equivalente a quella artigianale, attenzione alla salubrità degli ingredienti

• In sintesi, un vero e proprio gourmet street food meridionale



Il Team

• Il team di Puccia & Pasta è composto da professionisti da sempre coinvolti in esperienze di business nel mondo food. Ne fanno parte infatti una società di consulenza strategico organizzativa nel settore retail e PMI del food, un’azienda alimentare che produce e commercializza diverse tipologie di pane e prodotti da forno, presente sul mercato da oltre quarant’anni, da tempo fornitore di diversi player della Grande Distribuzione, infine una società finanziaria che controlla o possiede partecipazioni in un portafoglio di aziende del settore alimentare in particolare nel bacino territoriale pugliese

• Tutti i soci, compresi quelli operativi che si occupano della gestione, sono cresciuti da piccoli con la cucina meridionale delle mamme!



Scopri il menu invernale, tutto da gustare!



Puccia & Pasta

Via Traù, 2 - 20159 Milano (angolo Piazzale Lagosta)

Tel +39 02 36574616

pucciaepasta@pucciaepasta.it

http://www.pucciaepasta.it/ https://www.facebook.com/pucciaepasta/ https://www.instagram.com/pucciaepasta/

Orari:

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Domenica: 12:30 - 14:30 / 19:30 - 23:00 Venerdì: 12:30 - 14:30 /19:30 - 00:00 Sabato: 12:30 - 00:00 Lunedì Chiuso