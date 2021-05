Da Oss (Operatore socio sanitario) a food blogger: l’Orso in Cucina porta il buono (ed il sorriso!) in tavola

Alex Li Calzi, in arte “L’Orso in Cucina” è il content creator specializzato nel settore food e più nello specifico nella realizzazione di ricette casalinghe dai sapori autentici.

Di origini siciliane, porta la passione del mediterraneo sui social. Il sorriso è ciò che lo contraddistingue, il divertimento ciò che accompagna la realizzazione di ogni piatto, la serietà ciò che lo guida nella scelta di materie prime di altissima qualità.



Perché piace? Per la sua positività. Per la sua trasparenza. E, soprattutto, perché i contenuti de L’Orso in Cucina sono un’esplosione di sana energia.



Appassionato di cucina sin da piccolo, Alex osservava la mamma e la nonna preparare pranzi semplici ed allo stesso tempo ricchissimi di tradizione, valore e, soprattutto, sapori autentici. La sua passione, ancora bambino, sono i lievitati:



“Da bambino trovavo sempre il modo di andare a spiare il pane che lievitava o la pasta della pizza che cresceva.



Quella de L’Orso in Cucina è una cucina senza confini e senza pretese. Una cucina casalinga, che non vuole essere sofisticata ma che vuole regalare soddisfazione e gusto. Una cucina confortevole, che vuole arrivare al cuore delle persone.



La sua storia racconta di una persona che con il buono ha sempre avuto a che fare.



Nato in Sicilia, sceglie ad un certo punto della sua vita di trasferirsi al Nord e stravolgere i punti cardine della sua vita. Inizia quindi a lavorare come Assistente Sanitario per le persone con disabilità e, dopoin 13 anni di impiego, riesce a trovare il modo di conciliare le sue due più grandi passioni: la cura dell’altro e la cucina. Fa così della cucina uno strumento di lavoro, conduce laboratori di cucina settimanali.



È così che l’Orso in cucina, che fedelmente riporta tutte le emozioni e le idee coltivate, sui suoi canali social (Facebook e Instagram, dove conta ad oggi, rispettivamente, 8,5mila e 22,4mila followers), diviene virale come personaggio e con i suoi contenuti.