Da Sabato 30 Ottobre a lunedì 1 Novembre Pane in Piazza protagonista della manifestazione 'Pane in Castello' a Castiglione Olona

Solidarietà: 50 fornai provenienti da tutta Italia sforneranno in diretta no stop dalle 9 alle 23 golosità dolci e salate a scopo benefico. Nella scenografia ispirata al film Il Signore degli anelli, tra laboratori, attrazioni turistiche e vario divertimento.

In attesa della prossima edizione di 'Pane in Piazza Milano', la grande manifestazione benefica voluta dai Missionari Cappuccini di piazzale Cimitero Maggiore, il patron Cesare Marinoni chiama a raccolta i 'suoi' panificatori per “Pane in Castello”, una nuova iniziativa solidale che porta anche la sua firma.



Da Sabato 30 a lunedì 1 Novembre, nella suggestiva cornice del Castello di Monteruzzo, a Castiglione Olona (Varese) in via Marconi 1, “Isola di Toscana in Lombardia”, 50 maestri dell'arte panaria provenienti da tutta Italia sforneranno in diretta no stop dalle 9 alle 23 golosità dolci e salate per i visitatori della festa: pane alla zucca, pane alla castagna, pan polenta, dolcetti di Halloween, pan dei morti, ossa dei morti, arancini alla zucca, pane all’uva, pane alle olive e tante altre sorprese.



Nella scenografia ispirata al film Il Signore degli anelli, le attrattive saranno numerose: laboratori per adulti e bambini, musica dal vivo e momenti conviviali in cui gustare insieme leccornie di stagione.