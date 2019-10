Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre i prodotti della Carnia a Hostaria di Verona

I prodotti della Carnia e i vini del Friuli Venezia Giulia in degustazione. Sconto del 10% per un soggiorno all’Albergo Diffuso Sutrio Zoncolan (Ud)

Una piacevole occasione per visitare le vie del centro di Verona e assaporare tante tipicità locali, ma non solo. Visit Zoncolan assieme alla Pro Loco Sutrio e all’Albergo Diffuso Sutrio Zoncolan saranno da venerdì 11 a domenica 13 ottobre a Hostaria, il Festival del Vino e della Vendemmia di Verona, nella location di Piazza Indipendenza, per proporre degustazioni di prodotti della Carnia abbinati ai vini del Friuli Venezia Giulia. Tra le varie specialità sarà possibile assaggiare il Salame dell’Azienda Adami di Tolmezzo, il formaggio 24 e 3 mesi del Caseificio Alto But di Sutrio e i grissini del Panificio Stefanutti, il tutto accompagnato dai pregiati vini della regione Friuli Venezia Giulia. Inoltre, a tutte le persone che degusteranno prodotti e vini, sarà rilasciata una cartolina per uno sconto del 10% presso l’Albergo Diffuso Sutrio Zoncolan.



La manifestazione si snoderà per circa tre chilometri di percorso e sarà una vera e propria “hostaria” tra piazze, vie e ponti di straordinaria bellezza. Alla degustazione dei vini e dei prodotti del territorio, si affiancheranno anche le eccellenze enogastronomiche provenienti dalle varie regioni italiane.



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’evento: www.hostariaverona.com



Per informazioni:

Visit Zoncolan

Tel. 0433778921 – www.visitzoncolan.com - info@visitzoncolan.com

Albergo Diffuso Sutrio Zoncolan

Tel: 0433778921 - www.albergodiffuso.org - info@albergodiffuso.org - https://facebook.com/borgosoandri/

Pro Loco Sutrio

Tel: 0433778921 - www.prolocosutrio.com - prolocosutrio@libero.it - https://facebook.com/proloco.sutrio/