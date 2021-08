Dagli alberi d’arancia rossa alle spremute

Oranfrizer presenta al Cibus 2021 la sua filiera corta e attenta.

Oranfrizer è diventata parte integrante del gruppo internazionale Unifrutti e continua a coltivare il suo futuro in Sicilia, nella più fruttuosa isola del Mediterraneo.

Il suo core business è l’arancia rossa affiancata dagli altri pregiati agrumi che maturano nella piana di Catania dominata dall’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Agli agrumi si aggiungono le spremute 100% NFC (not from concentrate) e tanti altri frutti e orticoli provenienti solo ed esclusivamente da territori vocati come Siracusa, Pachino, Mazzarrone, Leonforte.



L’arancia, fonte naturale di Vitamina C, è sempre più ricercata, nel 2020 e nel 2021 è stata in cima alla lista della spesa dei consumatori.

L’anno scorso, l’arancia si è piazzata al secondo posto nella classifica dei frutti più acquistati in Italia, sfiorando le 480.000 tonnellate (Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati GFK Italia)

Gli acquisti nei formati family di spremute di arancia valgono l’81% del mercato NFC nel nostro paese (Fonte IRI – giugno 2021- Canali: totale Italia+discount+cash&carry).

Nonostante tutte le difficoltà causate dall’esplosione della pandemia, Oranfrizer ha potuto garantire la disponibilità di tutti i suoi prodotti in Italia e, grazie alla strategia commerciale del Gruppo Unifrutti, sta raggiungendo anche molti mercati overseas, dal Giappone alla Cina, agli Stati Uniti, oltre ai principali mercati europei.



Al Cibus 2021 nello Stand 012 del Padiglione 4 sarà raccontato l’impegno profuso in campo, saranno in mostra veri alberi di agrumi, si potrà gustare l’autentico sapore di tutti i frutti di Sicilia semplicemente raccolti e spremuti.

Sarà facile conoscere l’intera filiera di Oranfrizer, perché è corta e attenta, verrà raccontata a partire proprio dalle sue radici alimentate da innovativi sistemi tecnologici che monitorano il loro quotidiano fabbisogno con un uso sempre più oculato delle risorse, prima fra tutte l’acqua. Si tratta di attività cruciali all’interno del progetto di sostenibilità che il Gruppo Unifrutti sta realizzando a livello globale.

Unifrutti è oggi in grado di soddisfare la domanda di agrumi 365 giorni all’anno, i raccolti di Oranfrizer si integrano ad un’accurata selezione delle migliori produzioni dell’emisfero Sud, in Sud Africa e in Argentina, per offrire una fornitura costante anche in controstagione, contraddistinta sempre dalla garanzia della massima qualità.



PADIGLIONE 4 - STAND C012