Dal 2 maggio al 15 giugno in tutte le farmacie del Network Apoteca Natura la campagna gratuita per la prevenzione dei problemi legati a sovrappeso e obesità. In Italia 3 adulti su 10 sono in sovrappeso e 1 su 10 è obeso. Prendersi cura del proprio peso è fondamentale per evitare complicazioni di salute.

Dal 2 maggio al 15 giugno in tutte le farmacie del Network Apoteca Natura il peso è al centro di un percorso di salute consapevole. Viene promossa la campagna nazionale di prevenzione «Dai peso alla tua salute» in collaborazione con SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie) con il fine di promuovere la consapevolezza del proprio corpo e un comportamento alimentare corretto. Nel corso del 2020 e ancora di più nell’anno che stiamo vivendo, gran parte della popolazione ha avuto un aumento significativo di peso. Vuoi per la mancanza di mobilità ed esercizio fisico, vuoi per le abitudini alimentari poco controllate. Sovrappeso e obesità sono, inoltre, condizioni strettamente correlate alle malattie cardiometaboliche; la presenza di un eccesso di grasso addominale (obesità viscerale), infatti, rappresenta un fattore di rischio per l’insorgenza di queste patologie. Non solo: fin dall'inizio della pandemia è stata stabilita una relazione diretta tra l'indice di massa corporea (BMI) e le complicanze derivate da Covid-19. Per essere più chiari: maggiore è l'eccesso di peso di una persona, maggiore è la possibilità di subire gravi complicazioni durante la malattia causata da Covid-19. A dirlo è uno studio pubblicato lo scorso autunno1: i chili in più possono triplicare il tasso di mortalità di questo virus. È dunque cruciale controllare il peso corporeo. Questo è possibile non considerando il cibo come un nemico bensì come un alleato indispensabile per vivere sani, a lungo, riducendo il rischio di molte malattie e il ricorso ai farmaci. Per aiutare le persone in questo percorso le farmacie del Network Apoteca Natura mettono a disposizione di tutte le persone dei TEST DI PREVENZIONE gratuiti che possono essere realizzati direttamente in Farmacia, grazie all'applicazione gratuita MyApotecaNatura, oppure sul sito web peso.apotecanatura.it e ottenere:

• Mappa del Comportamento Alimentare;

• Valutazione della distribuzione del grasso corporeo attraverso la scheda delle misurazioni antropometriche;

• Rilevazione di eventuali Fattori di Rischio da approfondire con il proprio Medico curante.



L’obiettivo del Servizio è proporre un programma di informazione/educazione su sovrappeso e obesità attraverso una strategia integrata che renda consapevoli le persone sul fatto che queste problematiche rappresentano situazioni di rischio per la salute e che mantenere il controllo del proprio peso è una scelta importante da fare se ci si vuole garantire una migliore qualità di vita e di benessere.



Inoltre, per affrontare il trattamento del sovrappeso e dell’obesità è cruciale non solo soffermarsi sulla riduzione del peso ma riequilibrare tutti i principali parametri metabolici attraverso un approccio sistemico, focalizzato sul riequilibrio del metabolismo della persona. È possibile, infatti, parlare di “terapia del peso” non soffermandosi semplicemente sui “chili” ma sulla salute sistemica della persona. Proprio a supporto della terapia del peso è possibile far riferimento alle sostanze vegetali complesse e chiedere un maggiore consiglio al proprio farmacista di fiducia.



Nell’ottica dell’approccio sistemico il network Apoteca Natura mette a disposizione anche altri elementi per prendersi cura del proprio organismo, con un’azione continuativa nel tempo. È possibile usufruire ad esempio, del Test di controllo, realizzato dopo un mese dal test di prevenzione base, sia nelle Farmacie del network che utilizzando l'applicazione MyApotecaNatura. Oltre a ciò, è a disposizione di tutte le persone il Test «Ci sta a cuore il tuo cuore» e il test «Promuovi la tua salute», entrambi strumenti fondamentali rispettivamente per la prevenzione delle patologie cardiometaboliche e per prevenire i fattori di rischio legati alla sedentarietà. Sovrappeso e obesità sono infatti problematiche strettamente correlate a sindrome metabolica, dislipidemie, diabete di tipo 2, ecc. Ricercare e mantenere uno stile di vita sano, praticando regolare attività fisica, aiuta a prevenire e a migliorare la propria condizione di salute.



Con l’app gratuita MyApotecaNatura, scaricabile da App Store o da Google Play, sarà possibile seguire una Guida Alimentare con dei menù specifici da compilare e utilizzare per controllare la propria alimentazione. A questo si aggiungono dei Video-tutorial dedicati al movimento nella sezione "Attività giornaliera” della app MyApotecaNatura oppure consultabili sul minisito movimento.apotecanatura.it. L’approccio alla salute a 360° gradi, mettendo al centro la persona è dimostrazione concreta di cosa voglia dire per Apoteca Natura essere una società benefit e certificata B Corp® (primo network di farmacie benefit al mondo). Ciò permette di soffermarsi non solo sul benessere del singolo ma anche in quello della comunità, a supporto del sistema sanitario.



Farmacie Apoteca Natura

Apoteca Natura è un Network internazionale di Farmacie capaci di ascoltare e guidare le persone nel proprio percorso di Salute Consapevole, grazie alla specializzazione sulle principali esigenze di cura e prevenzione, alla costante ricerca di una piena integrazione nella filiera sanitaria e all’accurata selezione dell’offerta con un particolare focus sui prodotti naturali. Al centro di questo percorso la Persona, il rispetto del suo organismo e dell’ambiente in cui vive. https://www.apotecanatura.it/



Bibliografia:

1. Dafina Petrova et Al. Obesity as a risk factor in COVID-19: Possible mechanisms and implications. Aug-Sep 2020;52(7):496-500. 2020