Dal 1 agosto 2020 Fedegroup e FHG alla guida di Villa Barbarich

Le due aziende cureranno l’intera gestione del prestigioso resort, dall’hospitality al food&beverage, passando per la Spa e tutti i servizi tailor made per gli ospiti

Dal 1 agosto 2020Fedegroup e la sua sister-company FHG -entrambe di proprietà di Nabucco srl – assumono la gestione completa del prestigioso relais Villa Barbarich di Mestre (VE). L’accordo firmato con la proprietà prevede un restyling completo dei servizi della struttura, dall’accoglienza al food&beverage passando per la spa e i nuovi pacchetti esperienziali pensati per essere completamente tailor made e soddisfare le esigenze degli ospiti.



“Con Villa Barbarich Fedegroup e FHG affrontano una nuova grande sfida nel segmento luxury. La splendida location, un vero pezzo di storia veneta, e i servizi esclusivi che proporremo ai nostri ospiti rappresentano per noi l’inaugurazione del nuovo modo di vivere l’ospitalità italiana che Fedegroup vuole proporre al mercato del turismo, contribuendo così al rilancio di un settore che molto ha sofferto a causa del Covid-19” – dichiara Roberto Imperatrice, CEO di Nabuccosrl.



All’interno di una pregiata villa veneta del Cinquecento, costruita su un progetto d’ispirazione palladiana e ristrutturata con tecniche e materiali fedeli a quelli dell’epoca, Villa Barbarich conta 31 stanze: 21 stanze classic posizionate intorno alla pianta principale, nei locali che storicamente ospitavano il fienile e la scuderia, 4 cameresuperior nell’antico sottotetto con meravigliose travi in legno a vista e ampie finestre, 4stanze deluxe e 2 suite posizionate in un edificio attiguo di nuova costruzione realizzato secondo lo stile del corpo principale.



Da sempre promotrice di una cultura enogastronomica che affonda le radici nella migliore italianità, Fedegroup ha studiato per Villa Barbarich una proposta food&beverage su misura di altissimo livello che coniuga un’esperienza quindicennale dell’azienda nella ristorazioneper l’hotellerie e la grande creatività dei suoi chef e che è supportata da un lungo processo di ricerca tra i migliori produttori locali. Ogni piatto del Ristorante Malpiero è pensato per far conoscere la ricca cultura enogastronomica veneta, sostenuta e promossa da grandi artigiani e imprenditori del settore agroalimentare ed enologico.



L’esperienza offerta da Villa Barbarich si arricchisce ulteriormente grazie ai nuovi concept benessere, tra cui l’innovativaspa ritualizzata: i cerimonieri veneziani condurranno gli ospiti (massimo 2 per volta) in un percorso esclusivo,disegnato interamente secondo le esigenze personali, che combina spazi classici, come sauna e bagno turco, e aree innovative come la camera del suono.



Villa Barbarich è la seconda nuova apertura di Fedegroup nel periodo successivo al lockdown, insieme al Ristorante Da Vinci (hotel Crowne Plaza, Verona), e si aggiunge alla rosa di strutture interamente gestite da FHG, accanto a Ròseo Euroterme Wellness Resort (Bagno di Romangna – FC) e al Grand Hotel Assisi (Assisi -PG). Da luglio 2020 Fedegroup ha inoltre riaperto le porte di ben 16 ristoranti in hotel e punta a riaprire, entro settembre, altre 15 strutture.



Fedegroup



Nata nel 2005, oggi Fede Group, gestisce oltre 50 ristoranti in hotel e sviluppa il suo business principalmente nel Centro e Nord Italia, con una forte presenza in Lazio, Lombardia, Triveneto e Toscana. La crescita progressiva e lo sviluppo costante in aree limitrofe a quelle già presidiate, unite ad un network di realtà connesse e sinergiche, garantisce alti standard di qualità e professionalità. Partner di prestigiosi gruppi alberghieri come Starhotels, Gruppo UNA, e Leonardo, Fedegroup crea progetti ideati e sviluppati ad hoc e gestiti “chiavi in mano”, in totale autonomia di gestione food&beverage. Fedegroup è l’unica realtà italiana capace di creare un’identità unica per ogni struttura in cui opera, rendendo gli spazi alberghieri dei veri e propri organismi vivi inseriti nel tessuto locale, al servizio di clienti business e leisure, cittadini e turisti. www.fedegroup.it