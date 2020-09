Dal 10 ottobre un corso gratuito di autodifesa per donne presso la Palestra Yuki Club ad Ascoli

Il corso di autodifesa ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale

ASCOLI – Quattro lezioni gratuite di autodifesa per donne. Le mette a disposizione l’U.S. Acli Marche a partire dal 10 ottobre, fino al 28 novembre (dunque quasi in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza delle donne che si svolge il 25 novembre) presso la Palestra Yuki Club in via delle azalee 5 ad Ascoli. Le lezioni si svolgeranno nei giorni 10 e 24 ottobre, 14 e 28 novembre dalle ore 10 alle ore 11 e sono consigliate in particolare a chi ha già partecipato ad un precedente corso di autodifesa, per una sorta di aggiornamento. Il corso è organizzato in collaborazione e con il sostegno della Regione Marche e di Coop Alleanza 3.0 (evento sostenuto per l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop), col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, ed in collaborazione con Qualis Lab – Analisi cliniche, con la palestra Yuki Club, con Ares 2.00 Evolution e con i Centri antiviolenza delle Marche.



L’Unione Sportiva Acli Marche, dal 2017, ha già realizzato nel territorio regionale 14 corsi di autodifesa con gli istruttori Emanuele Conti ed il suo staff (province di Ascoli Piceno e Fermo) e Mirko Brualdi (provincia di Pesaro/Urbino), corsi che hanno visto la partecipazione di 419 donne in 114 ore di lezione.



“Questo progetto è di carattere regionale ed è strategico per il nostro ente – dice il presidente regionale dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi - in quanto permette a tante donne anche di fare sport in maniera gratuita ed il movimento rappresenta un utile strumento per contrastare l’insorgere di varie patologie. L’invito ai cittadini è di sostenere questo progetto anche in occasione della dichiarazione dei redditi donando il 5 per mille col codice fiscale 93025870424 nello spazio dedicato al volontariato”.



Il corso di autodifesa ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale.



L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, si consiglia la prenotazione visto che potranno partecipare le prime 15 iscritte in quanto saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi alla segreteria del corso (3442229927) oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com .