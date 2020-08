Dal 10 settembre 2020 possono essere trasmettere le domande di agevolazione per il bando SFIN pubblicato dalla Regione Campania

La Regione Campania ha pubblicato a luglio il bando per l'accesso alle agevolazioni finanziarie denominato SFIN - Strumento Finanziario Negoziale

Finalità del bando SFIN

Con lo strumento S.F.IN. la Regione Campania – attraverso l’agenzia regionale Sviluppo Campania – ha l’obiettivo di agevolare programmi di investimento volti ad accrescere la competitività delle imprese operanti nei seguenti settori strategici regionali: a) Aerospazio, b) Automotive e Cantieristica, c) Agroalimentare, d) Abbigliamento e Moda,), e) Biotecnologie e ICT, f) Energia e Ambiente, g) Turismo. Sono disponibili per ora 91 mni di euro.



Chi può presentare domanda di agevolazione

Possono presentare domanda le PMI e le Grandi Imprese, in forma singola o aggregata in forma di rete di imprese.



Caratteristiche dei progetti ammissibili ai contributi del Bando SFIN

Sono ammissibili i programmi d’investimento in attivi materiali e immateriali, da realizzare nel territorio della Regione Campania e concernenti:



a) la realizzazione di nuove Unità produttive;

b) l’ampliamento di Unità produttive esistenti;

c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente;

d) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’Unità produttiva esistente;

e) il potenziamento e miglioramento della offerta ricettiva e, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto, e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento;

f) l’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi o negli edifici delle unità locali oggetto dell’investimento



Sono ammissibili anche i seguenti investimenti mirati ad un miglioramento degli ambienti di lavoro sul piano delle attività “anti Covid-19”:



- l’adeguamento e messa in sicurezza degli spazi aziendali anche comuni (es: spogliatoi, mense, aree ristoro);

- impianti, macchinari ed attrezzature in linea con la vigente normativa emergenziale;

- la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione, di ventilazione e aerazione ai fini di abbattere e diminuire il rischio di diffusione del virus;

- investimenti per l’acquisto di nuove tecnologie per il potenziamento dei sistemi di digitalizzazione delle funzioni aziendali e dell’utilizzo da remoto;

- l’implementazione digitale di strategie di commercializzazione ed in particolare dell’e-commerce



Il valore degli investimenti ammissibili ai contributi del bando SFIN

L’investimento (realizzato da una singola azienda o da un gruppo di aziende (in numero massimo di 4) deve avere un valore compreso tra 500mila euro e 3 mni di euro; è possibile presentare progetti fino ad un massimo di 6 mni di euro, ma gli investimenti agevolabili potranno avere un valore massimo di 3 mni di euro; è possibile presentare progetti fino ad un massimo di 6 mni di euro, ma gli investimenti agevolabili potranno avere un valore massimo di 3 mni di euro; i valore minimo degli investimenti di una singola azienda può essere ridotto a 250mila euro se partecipa ad una domanda di agevolazione fatta congiuntamente da più aziende.



Le agevolazioni previste del bando SFIN

a) Contributo a fondo perduto agli investimenti concesso a valere sulle risorse regionali sui costi di ciascun Programma di investimenti fissi agevolabili nella misura di:

massimo 35% se il Soggetto Beneficiario è una Piccola Impresa,

massimo 30% se il Soggetto Beneficiario è una Media Impresa,

massimo 20% se il Soggetto Beneficiario è una Grande Impresa



b) Contributo a fondo perduto sugli interessi pari al tasso di interesse del Finanziamento Agevolato calcolato come indicato di seguito, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, di importo, durata e periodo di preammortamento corrispondenti a ciascuna tranche del Finanziamento Agevolato concesso, e comunque non superiore all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso dell’1,5% sul medesimo piano di ammortamento, nonché nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica



c) Finanziamento Agevolato, concesso a valere sul FRI Regionale erogato da CDP, ad un tasso definito al successivo comma 5) in base al Decreto Tasso; il Finanziamento Agevolato interverrà nella misura minima del 25% e nella misura massima del 40% degli investimenti fissi agevolabili di cui al Programma di investimento; inoltre sarà possibile accedere al finanziamento agevolato se si accede anche a finanziamento bancario presso una delle anche convenzionate con la Regione Campania, con un valore tra il 25% ed il 40% dell’investimento agevolabile



d) per le sole PMI, Garanzia su finanziamento a breve/medio termine, a tasso di mercato, erogato dal sistema bancario, relativo agli investimenti in capitale circolante; tale finanziamento sarà direttamente garantito, fino al 90% del suo importo (in ogni caso in conformità alla normativa di riferimento pro-tempore vigente), da un Fondo costituito con risorse regionali e gestito da un Confidi, selezionato a mezzo di avviso pubblico



Le modalità di presentazione della domanda di agevolazioni nell'ambito del bando SFIN

Le domande ed i relativi allegati possono essere inviate a partire dalle ore 12:00 del giorno 10.09.2020 attraverso il sito web dedicato, all’indirizzo: bandi.sviluppocampania.it.

E’ possibile registrarsi nell’apposita sezione del sito e scaricare la relativa modulistica dal giorno 13.07.2020. Dal giorno 15.07.2020 ore 10.00 è possibile iniziare a compilare la domanda.