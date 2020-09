Dal 15 settembre un corso gratuito di autodifesa a Pagliare

Il corso è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche

SPINETOLI – Prenderà il via il 15 settembre un corso gratuito di autodifesa diretto dall’istruttore Emanuele Conti. L’iniziativa si svolgerà ogni martedì presso Danzarte (a Pagliare, in via 8 Marzo n. 18) e prevede 2 turni (ore 20/21 o 21/22) fino al 20 ottobre. Il corso è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche in collaborazione e con il sostegno della Regione Marche, di Ares 2.00 Evolution, di Pol. Ita Dance School, di Qualis Lab – Analisi cliniche e dei Centri antiviolenza delle Marche. Si tratta di una nuova iniziativa di prevenzione della violenza sulle donne che l’Unione Sportiva Acli delle Marche, sin dal 2017, propone nel territorio regionale. Ne sono stati già realizzati 13 con 388 iscritte e 100 ore di lezione nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro/Urbino. Il corso di autodifesa ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale, spiegare l’atteggiamento da tenere nel caso di una possibile aggressione e le metodologie necessarie per farvi fronte in maniera efficace. Le donne in questo modo acquisiranno una maggiore consapevolezza delle proprie capacità personali e avranno più autostima. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, potranno partecipare le prime 15 iscritte per ogni turno. Per la preiscrizione, che è obbligatoria, occorre rivolgersi alla segreteria del corso (3442229927). Per ulteriori informazioni si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com . Durante lo svolgimento del corso saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.