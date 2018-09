Dal 18 settembre lezioni gratuite di zumba per promuovere la propria salute

Tutti i martedì e giovedì alle 21:00 dal 18 settembre all' 11 ottobre

ASCOLI – Prenderanno il via il 18 settembre le lezioni gratuite di zumba organizzate nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”.



L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Sociale DLM, viene realizzata grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus, dalla Fondazione Carisap e dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche (che ha concesso il patrocinio), col supporto tecnico dell’ASD Agor Art (in particolare dell’istruttrice Sara Sirocchi).



Le lezioni sono previste dal 18 settembre all’11 ottobre ogni martedì e giovedì dalle ore 21 presso la scuola media “Massimo d’Azeglio” (Lungo Castellano).



Per informazioni ed iscrizioni si può contattare l’istruttrice Sara Sirocchi (3335277426 saronza.sirocchi@libero.it), visitare il sito www.cooperativemarche.it nella pagina dedicata al progetto “Laboratori territoriale di prevenzione del tumore al seno” oppure consultare la pagina facebook della Cooperativa DLM.