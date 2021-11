Dal 19 al 21 novembre i “Giorni dell’Utopia”. Un weekend per festeggiare i 10 anni di Mastri Birrai Umbri

A un mese esatto dal lancio di Utopia, l’ultima birra di Mastri Birrai Umbri nata per celebrare i 10 anni di attività, l’azienda brassicola della famiglia Farchioni lancia un weekend all’insegna dell’Agribeer Revolution.

Dal 19 al 21 novembre arrivano infatti i “Giorni dell’Utopia”: un intero fine settimana per festeggiare il decimo anniversario del birrificio insieme a Utopia, una compagna speciale, una birra che nasce dal cuore dell'Umbria e ne trasmette i valori, l'animo, il gusto.



“Quando partimmo dieci anni fa sembrava impossibile realizzare una birra con cereali e luppoli tutti umbri. Oggi, invece, eccola qui!”, racconta con soddisfazione Marco Farchioni, general manager di Mastri Birrai Umbri. “Nel 2011 - continua - il birrificio nasce dalla opportunità di trasformare l’orzo di alta qualità prodotto nostri dai campi. E alla ricerca di una utopia: quella di realizzare una birra con prodotti italiani e umbri in particolare. Per farlo, ci siamo affidati alla collaborazione di tre mastri: Stefano Bartolucci, l’agronomo che coltiva e seleziona accuratamente tutte le materie prime, il maltatore Gianfranco Regnicoli che trasforma con profonda attenzione l’orzo in malto e Michele Sensidoni, il mastro birraio”. La birra Utopia, l’ultima arrivata, vuole ripercorrere i valori e le caratteristiche che hanno fatto del birrificio con sede a Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, un punto di riferimento primario nel mondo delle birre artigianali italiane.



Ecco di seguito il programma dell’evento.



Venerdì 19 novembre: sulla pagina Facebook di Mastri Birrai Umbri degustazione in diretta dalla Taproom del birrificio alle ore 19:00. Il Mastro Birraio Michele Sensidoni ed il Mastro Maltatore Gian Franco Regnicoli condurranno i partecipanti nel fantastico mondo di Utopia, insieme a ospiti di eccezione.



Sabato 20 novembre: nella “Notte dell’Utopia”, circa 20 pub tra Umbria, Campania, Lazio, Toscana, Veneto e Sicilia apriranno insieme le spine festeggiando i 10 anni di Mastri Birrai Umbri con bicchieri pieni di Utopia. Gli appassionati potranno partecipare condividendo un post o una story mentre gustano Utopia e raccontano una loro esperienza legata all’Umbria usando l’hashtag #Umbrianpride.



Domenica 21 novembre: appuntamento finale - stavolta in presenza - in Umbria con un pranzo degustazione da record presso i locali della Cantina Terre de la Custodia, a pochi passi dal birrificio. Previa prenotazione (obbligatoria) sarà possibile degustare ben 10 delle birre artigianali di Mastri Birrai Umbri (tra cui Utopia) in abbinamento a 10 piatti realizzati dallo chef residente, in una location d’eccellenza. Sarà l’occasione per ripercorrere attraverso questi abbinamenti i 10 anni di Mastri Birrai Umbri. Chi lo desidera potrà inoltre visitare il birrificio e la malteria, dalle ore 12:00 alle ore 13:00.



Per maggiori informazioni sugli eventi e per la prenotazione: www.mastribirraiumbri.com/igiornidellutopia



Conclude Farchioni: “La nostra birra parte dal campo e arriva al bicchiere: garantiamo un prodotto autenticamente artigianale, non filtrato e non pastorizzato. Con la malteria completiamo la filiera: in Umbria noi coltiviamo l’orzo, lo trasformiamo in malto e, infine, produciamo la nostra birra. L’obiettivo della nostra famiglia è quello di realizzare prodotti che utilizzino solamente i frutti del territorio umbro e la realizzazione di Utopia rappresenta un passo decisivo nel nostro percorso di realizzazione della Agribeer Revolution. Il nostro birrificio sollecita così la creazione di un movimento nazionale, sempre più ampio, orientato alla valorizzazione delle eccellenze agricole italiane nella produzione brassicola”.