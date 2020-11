Dal 20 al 27 novembre, tutti “In farmacia per i bambini”

In occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia, che si celebra venerdì, torna l’iniziativa di solidarietà sociale promossa da Fondazione Francesca Rava per donare farmaci e prodotti baby-care a minori e famiglie indigenti

Torna l’evento nazionale a sostegno dei bambini e delle famiglie in povertà sanitaria, quest’anno con un’importante novità: non si limiterà al 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, ma proseguirà per un’intera settimana, dal 20 al 27 novembre. L’ottava edizione di “In Farmacia per i bambini”, organizzata dalla Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus in collaborazione con Federfarma, vede ancora una volta le farmacie di tutta Italia in prima linea, per raccogliere medicinali da banco a uso pediatrico, alimenti e prodotti per l'infanzia da donare a 700 enti impegnati a sostenere le famiglie più bisognose.



Sono 597 le farmacie lombarde, su un totale di 2.000 farmacie italiane, che quest’anno hanno aderito: qui i cittadini potranno recarsi per partecipare a un’iniziativa di “beneficenza a km zero”; ogni presidio, infatti, è associato a un ente benefico sul territorio, al quale verrà consegnata la merce donata. Un gesto di solidarietà concreta che può davvero fare la differenza: la fornitura di farmaci e prodotti baby-care raccolti nel 2019, grazie a “In farmacia per i bambini”, ha potuto coprire il 50% delle necessità segnalate dagli enti beneficiari. Nella sola Lombardia l’anno scorso sono stati donati dai cittadini 49.887 prodotti, pari al 21% della raccolta effettuata in tutta Italia.



Un aiuto ancora più importante in un periodo di seria emergenza sanitaria, come quello attuale: negli ultimi mesi le difficoltà economiche e lavorative di molte famiglie, italiane e straniere, si sono acuite, determinando un impoverimento che non permette a tanti genitori di acquistare per i propri bambini farmaci e prodotti pediatrici essenziali alla loro salute.



“Fin dai suoi esordi, nel 2013, abbiamo aderito con grande partecipazione a ‘In farmacia per i bambini’, un’Iniziativa che ben si sposa con la vocazione territoriale e sociale della farmacia”, dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “Il farmacista è, spesso, sentinella dei bisogni della comunità, per la sua presenza costante e lo stretto rapporto di fiducia che ha con il pubblico. La pandemia e il lockdown hanno indiscutibilmente aggravato le condizioni di povertà sanitaria di molte famiglie con minori. Per questo motivo, dal 20 al 27 novembre invito tutti a compiere un importante atto di generosità, entrando in farmacia per donare a chi ha più bisogno”.



“In farmacia per i bambini” è una raccolta di farmaci e prodotti pediatrici ma anche un momento di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia: anche quest’anno i volontari di Fondazione Rava distribuiranno ai cittadini un leaflet sul tema, in particolare con una storia illustrata per bambini.



