Dal 21 luglio “Summer yoga” ad Ascoli

Lezioni gratuite di yoga che si svolgeranno dal 21 luglio al primo settembre

ASCOLI – Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Comune di Ascoli Piceno, assessorato alla cultura, e Teatro delle foglie nasce l’iniziativa “Summer yoga”.



Si tratta di lezioni gratuite di yoga che si svolgeranno dal 21 luglio al primo settembre ogni domenica dalle ore 19 alle ore 20 presso lo spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata.



Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino.



“L'Amministrazione comunale – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Ascoli Piceno Donatella Ferretti - offre ai cittadini un ciclo di lezioni gratuite di yoga condotte dall’insegnante Eugenia Brega, nella splendida cornice del colle dell'Annunziata. Un'ora di piacevole meditazione in un rilassante contesto naturale”.



Per ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure contattare l’insegnante Eugenia Brega (telefono 3358119319, mail teatrodellefoglie@alice.it).