Dal Birrificio Gritz, si brinda all’estate con Graziella, la nuova birra dedicata a una nonna leggendaria

Dal carattere deciso di nonna Graziella, la Bohemian Pilsner gluten free di Gritz è pronta ad inaugurare la stagione calda. Con il codice promo ESTATEGRITZ, dal 21 giugno la Graziella scontata del 20% sull’e-commerce www.gritz.it.

La storia narra che nonna Graziella sia la persona che ha reso possibile, in parte, la nascita del Birrificio Gritz. Proprio grazie a lei, infatti, Claudio Gritti ha potuto realizzare il suo sogno: creare il suo birrificio che ora porta dalla Franciacorta in tutta Italia le sue birre uniche, rigorosamente artigianali e senza glutine.

Tra queste c’è la Graziella, perfetta per inaugurare al meglio l’estate in arrivo, che riporta anche in etichetta tutti gli elementi simbolici di questo straordinario legame familiare: un luppolo posato sulla mano, a richiamare il gesto tipico di una nonna mentre, affettuosamente, regala dolci e caramelle ai propri nipoti.

La Graziella è una Bohemian Pilsner (5,3%) a bassa fermentazione, dal gusto maltato, con una morbida amaricatura. Dal colore oro pallido e la schiuma densa e duratura, presenta profumi floreali dati dai luppoli cechi, tipici di questo stile. Disponibile nel formato da 33 cl e 50 cl, si abbina a piatti leggeri, come pesce, carni bianche o insalate. Si adatta all’estate imminente, stimolando il gusto.

La tempra eccezionale della Graziella, come quella della donna da cui prende il nome, conquisterà tutti i palati. Non sarà mai stato così piacevole restare con l’amaro in bocca!

«Questa birra è dedicata alla donna che, con il suo supporto e aiuto, mi ha permesso di realizzare il mio sogno, racconta Claudio Gritti, fondatore e birraio del Birrificio Gritz. La storia del mio birrificio non è solo mia, ma anche delle donne che non hanno mai smesso di essere al mio fianco. Proprio come nonna Graziella a cui dedico questa birra tenace, proprio come lei!»

Per rendere ancora più unico ogni assaggio, per il solstizio d’estate, dal 21 giugno per una settimana, Gritz ha riservato una promozione speciale: il 20% sulla Graziella nel formato 50 cl. sull’e-commerce sul sito www.gritz.it inserendo il codice sconto ESTATEGRITZ.



Il birrificio della Franciacorta è l’unico in Italia, nonché uno dei pochissimi al mondo, specializzato nella produzione totalmente senza glutine da processo gluten removed.



Tutte le birre Gritz sono acquistabili sullo shop online www.gritz.it e in birrificio e distribuite direttamente in numerosi locali e ristoranti e nei punti vendita specializzati (gluten free) di tutta Italia.



BIRRIFICIO GRITZ – Nato nel 2015 dalla passione di Claudio Gritti, il birrificio Gritz è l’unico in Italia e uno dei pochissimi birrifici artigianali al mondo specializzato nella produzione totalmente senza glutine da processo gluten removed. Ha sede a Erbusco (BS), nel cuore della Franciacorta. Le sue referenze sono: la Belga della Danda, la Pils della Graziella, la Weiss della Barbara, la IPA della Camilla e la speciale Birra di Natale, tutte rigorosamente senza glutine e certificate AIC.

https://www.gritz.it/