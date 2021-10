Dal caos al confronto. I tre eventi di Rimini, Londra e Stoccolma

“Leadership from Chaos" si è rivelato tra le più grandi e influenti rassegne dell’anno in ambito Hospitality

HotelPerformance - ideatore dell’Italiano di Hotel Revenue Forum - Revenue by Design - organizzatore della conferenza annuale "Opportunity" con sede a Londra - Taktikon, organizzatore degli eventi e webinar "Revenue Forum" con sede in Scandinavia - hanno creato un grande meeting PanEuropero sul Revenue Management e sulla Commercial Strategy, definito dagli stessi partecipanti “tra i migliori eventi degli ultimi anni”.



Il 12 ottobre 2021 l’evento, organizzato in contemporanea a Londra, Rimini e Stoccolma, ha anche trasmesso il meglio delle agende in streaming online che ha visto la partecipazione di oltre 400 operatori del settore da 38 nazioni diverse.



Si è trattato di un evento ibrido esclusivo in cui ogni sede ha messo in scena agende multi-traccia che hanno descritto il settore dell’ospitalità, combinando il meglio della discussione globale agli aspetti rilevanti per i mercati ospitanti.



Sia gli eventi fisici sia la piattaforma online hanno fornito un'opportunità senza precedenti per fare rete e connettere Revenue Manager, General Manager e Sales Manager di hotel e gruppi alberghieri di tutto il mondo, per un confronto di alto profilo sui temi e le sfide dell’hospitality.



A Leadership from Chaos Rimini si sono registrati 170 partecipanti, a conferma del grande interesse suscitato da questo evento fra gli operatori del settore.



Per maggiori informazioni www.leadershipfromchaos.com e www.teamwokshopitality.com



ABOUT TEAMWORK HOSPITALITY



Teamwork Hospitality di Rimini è uno dei protagonisti del mondo dell’ospitalità e si occupa in modo professionale e brillante di consulenza e formazione a 360 gradi per i professionisti del settore. Grazie a una autentica galassia di servizi, Teamwork Hospitality è in grado di offrire a chi opera nel settore del turismo e dell’ospitalità la possibilità di svolgere al meglio il proprio lavoro, ottenendo i migliori risultati in termini di qualità, soddisfazione del cliente e redditività della propria azienda. Tra i fattori di successo del network riminese, che ha come Presidente Mauro Santinato, spiccano l’esperienza dei propri collaboratori e partner e la passione nello svolgere i propri task di trasmissione di know-how e competenze in un costante flusso di aggiornamento e interesse nel mondo dinamico e in continua evoluzione del turismo.



Teamwork Hospitality è organizzatrice di 4 eventi fieristici di rilievo per il settore dell’ospitalità:



ITHIC (Italian Hospitality Investment Conference) è la conferenza internazionale rivolta esclusivamente al mondo degli investimenti e del real estate nel settore alberghiero.



Hospitality Day è una giornata ad alto tasso di professionalità dedicata alla formazione degli operatori dell’ospitalità, in cui sarà possibile condividere esperienze, raccogliere idee e nuove ispirazioni.



Luxury Hospitality Conference, è un appuntamento da non perdere per scoprire i trend del lusso, anticipare le esigenze degli ospiti e sviluppare nuove strategie.



Guest Lab, appuntamento di alto livello dedicato al contract, al design e all’ospitalità