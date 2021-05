L’impegno di San Benedetto per lo sviluppo dei propri talenti in collaborazione con Ca’ Foscari Challenge School

Coerentemente con la mission aziendale di sviluppo e crescita delle risorse interne, San Benedetto lancia il progetto di formazione in partnership con la Scuola di alta formazione Ca' Foscari Challenge School e finanziato da Regione Veneto, dal titolo “H2O + Acqua Minerale San Benedetto S.P.A dal talento alla squadra” nell’ambito della Dgr. “Per un’impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale”.



Il progetto, presentato il giorno 4 maggio, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali, le c.d. soft skills, dei manager e futuri manager dell’azienda ovvero di affiancare alle competenze tecniche che si acquistano in anni di lavoro anche competenze di carattere gestionale e relazionale che consentano di passare dal saper fare al saper gestire.



Il percorso formativo coinvolgerà oltre 70 collaboratori e sarà caratterizzato da interventi indoor e outdoor, formazione esperienziale, laboratori e seminari, e si concluderà a Settembre 2021. Il focus del progetto sarà incentrato sullo sviluppo di competenze tra cui: team working, problem solving, leadership, gestione dello stress. Tali tematiche saranno approfondite nel corso di interventi formativi indoor e outdoor di alto livello tenuti da docenti universitari ed esperti del settore.



“La collaborazione con un partner di elevato profilo come “Ca’ Foscari Challenge School” è strategica per il raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale che San Benedetto ha pensato per i propri collaboratori” dichiara Relmi Rizzato, Direttore Risorse Umane Acqua Minerale San Benedetto “Il progetto è partito prima della crisi Covid19 e diventa ora ancora più strategico, dato che tutti dovremmo essere pronti ad affrontare velocemente una ripresa dell’economia. Le competenze che intendiamo costruire con la collaborazione di Challenge School Ca’ Foscari ci consentiranno di preparare la squadra del futuro, che sappia reagire rapidamente ai cambiamenti di un mercato sempre più imprevedibile”.



“San Benedetto con cui collaboriamo da tempo è un’azienda innovativa proiettata al futuro, e proprio come noi pone al centro le persone utilizzando la formazione continua come strumento per accrescere la competitività” commenta Roberta Lesini, Direttrice Esecutiva di Ca’ Foscari Challenge School. “Abbiamo costruito insieme questo importante progetto rispondendo alla loro precisa esigenza di preparare giovani middle-manager alle sfide derivanti dal cambiamento. Dalla nostra esperienza, infatti, nei percorsi di change management il focus sulle competenze trasversali è fondamentale per rafforzare l'interconnessione tra le figure a maggiore responsabilità, favorendo collaborazione inter-settoriale, multi-disciplinarietà nella selezione delle conoscenze da attivare, proattività e motivazione diffusa e condivisa. Non a caso, il mondo del lavoro si sta concentrando sempre più sulle soft skills dato che, proprio in virtù della loro flessibilità applicativa, le abilità soft caratterizzano la persona e possono essere attivate e agite in più contesti e su vari compiti e incarichi”.



Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.

Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player in Italia del beverage analcolico (fonte GlobalData 2020, dati 2019). Azienda “totale”, multispecialista e multicanale, San Benedetto opera con successo in tutti i segmenti del mercato di riferimento, dalle acque minerali (San Benedetto, Antica Fonte della Salute, Acqua di Nepi, Guizza Pura di Roccia e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin e San Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate (San Benedetto e Schweppes) al thè (San Benedetto e Guizza) e ai prodotti per bambini (San Benedetto Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes) fino alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso e Tel Quel) e agli aperitivi (San Benedetto e Ginger Spritz).

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola di Alta Formazione Executive dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che si rivolge a neolaureati, professionisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni, offrendo conoscenze specifiche e professionalizzanti. Attraverso una metodologia didattica innovativa, svolta da docenti dell’Ateneo e attivando le relazioni imprenditoriali e professionali più vitali e autentiche del territorio, Ca’ Foscari Challenge School progetta e sviluppa scenari futuri grazie a un’esperienza formativa di valore, vicina ai bisogni delle persone e con tutte le competenze che il mercato del lavoro oggi richiede.



